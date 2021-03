AMD Radeon RX 6700 XT, arrivano i punteggi su Ashes of the Singularity

Dopo aver dato un'occhiata alle performance in Ray Tracing, torniamo a parlare delle prestazioni della nuova AMD Radeon RX 6700 XT da 12 GB in uscita il 18 marzo 2021.

Dopo la sua presentazione ufficiale, abbiamo avuto modo di studiarne le specifiche in lungo e in largo ma finalmente a pochi giorni dal lancio possiamo iniziare a fare i conti con i numeri reali di una scheda che si prepara a insidiare la fascia medio-alta attualmente capitanata da NVIDIA con le sue RTX 3060 Ti e 3070.

I dati raccolti dai colleghi di VideoCardz la mettono inoltre a paragone con il suo corrispettivo della scorsa generazione, la RX 5700 XT, ottenendo dei risultati decisamente interessanti.

Crazy 1080p:

Radeon RX 6700 XT: 9300 (+26%);

Radeon RX 5700 XT: 7400.

Crazy 1440p:

Radeon RX 6700 XT: 8800 (+33%);

Radeon RX 5700 XT: 6600.

Crazy 2160p:

Radeon RX 6700 XT: 7600 (+36%);

Radeon RX 5700 XT: 5600.

Con un guadagno medio del 32% in più di forza bruta sulla scorsa generazione, la RX 6700 XT mostra un salto generazionale e architetturale netto, nonostante le due schede abbiano lo stesso numero di Stream Processor, ovvero 2560. Il vero salto di qualità è da ricercare infatti nelle frequenze supportate, che permettono alla nuova nata di superare la 5700 XT di oltre 600 MHz.

Per avere un quadro più completo, speriamo di riuscire presto a scovare i benchmark di 3DMark, vero banco di prova in termini di prestazioni.

La nuova GPU RDNA2 di AMD arriverà sul mercato la prossima settimana a un prezzo suggerito dall'azienda di 479 dollari. Ricordiamo che i prezzi in dollari non possono in alcun modo essere trasposti al cambio attuale in Euro per via delle tassazioni vigenti e dei costi di importazione.