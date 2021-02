AMD Radeon RX 6700 XT, finalmente emersa in rete la data del lancio ufficiale

Attesa per la prima metà di quest'anno, la nuova scheda video AMD Radeon RX 6700 XT dovrebbe andare a coprire la fascia media del mercato in questa pazza generazione, caratterizzata da una limitatissima offerta e una domanda quanto mai vasta, per via delle prestazioni eccezionali delle proposte già lanciate.

In questo contesto, anche la RX 6700 XT dovrebbe cambiare le carte in tavola, piazzandosi nel segmento del gaming a 1440p a un prezzo molto aggressivo, come del resto anche NVIDIA sta facendo con la sua GeForce RTX 3060 in arrivo a fine mese.

A quanto pare non dovremo attendere ancora per molto prima di poter mettere le mani sulla nuova GPU AMD Navi 22 XT. Stando a quanto riportato dai colleghi francesi di Cowcotland infatti, la nuova 6700 XT arriverà sul mercato il 18 marzo 2021, sebbene ancora non sia chiaro se verrà accompagnata da una versione non-XT.

Secondo quanto emerso, la nuova XT avrà una GPU Navi 22 con 12 GB di memoria VRAM GDDR6, 40 Core Unit e 25560 Stream Processor.

Riguardo la versione standard, la Radeon RX 6700 è ancora territorio inesplorato. La GPU sotto la scocca potrebbe essere una Navi 22 XL e la memoria video a disposizione in questo caso dovrebbe fermarsi a 6 GB GDDR6.