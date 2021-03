AMD Radeon RX 6700 XT, MSI presenta la sua linea di schede custom

AMD ha finalmente svelato i segreti della AMD Radeon RX 6700 XT, una scheda video da gaming destinata al mercato consumer e che, come per tutte le altre GPU del produttore, presenta una versione Reference ma anche delle versioni personalizzate. Scopriamo quindi la nuova linea di schede MSI basate sulla GPU AMD Radeon RX 6700 XT.

Come il resto della serie 6000, la RX 6700 XT sotto il cofano nasconde una GPU con architettura RDNA 2 AMD Navi 22 XT. Anche in questo caso, avremo a disposizione numerose ottimizzazioni, fra cui AMD Infinity Cache e AMD Smart Memory Access, che permette l'accesso alla memoria video ai processori supportati delle famiglie AMD Ryzen serie 3000 e 5000 e schede madri AMD serie 500.

Garantito il supporto ad AMD FidelityFX per il rendering ibrido delle immagini in Ray Tracing e viene infine introdotta l'attesa funzione Super Resolution.

MSI propone una gamma decisamente eterogenea in termini di design e dissipazione. Avremo a disposizione una versione con design Reference, ma saranno presenti anche le varianti custom.

Per la Serie MSI Gaming, con il tradizionale design termico TWIN FROZR 8 e sistema TORX FAN 4.0 che unisce le pale delle ventole a coppie, per una maggiore concentrazione del flusso d'aria, la RX 6700 XT riceverà una dissipazione efficiente senza sacrificare l'estetica, grazie anche alla presenza di un sistema di illuminazione con tecnologia Mystic Light RGB, che sarà possibile controllare tramite la suite MSI Dragon Center.

Anche la Serie MECH riceverà la sua Radeon RX 6700 XT, con un design a doppia ventola che mantiene gli elementi tradizionali di questa serie, implementando però il sistema di raffreddamento a ventole TORX 3.0. Presente un backplate di rinforzo che ne aumenta la robustezza.

Immancabile il pieno supporto al software per il tuning e l'overclocking MSI Afterburner, a MSI Dragon Center per il controllo delle performance, statistiche in tempo reale e gestione del sistema di illuminazione Mystic Light.

MSI non ha ancora annunciato i suoi prezzi per l'Italia per la sua nuova linea di schede video basate sulla GPU Navi 22 XT, per cui restiamo in attesa di ulteriori informazioni. Ricordiamo che di recente MSI ha lanciato anche la sua linea di schede video basate sulla nuova NVIDIA GeForce RTX 3060.