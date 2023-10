AMD Radeon RX 6750 GRE in arrivo: svelate le specifiche, ma il prezzo?

Sono passati un paio di mesi dall'annuncio della AMD Radeon RX 6750 GRE, una scheda video di fascia medio-bassa pensata dal Team Rosso appositamente per i PC preassemblati. Ora, finalmente, la Radeon RX 6750 GRE sta arrivando sul mercato, e potrebbe fare gola ad alcuni utenti per via del suo prezzo ridotto.

Spiega infatti WCCFTech che le prime build preassemblate che montano la scheda sono già disponibili sul mercato cinese (quello a cui la Radeon RX 6750 GRE è principalmente rivolta), mentre il lancio della GPU in versione standalone è fissato per il 18 ottobre. Al momento, non è chiaro se la componente debutterà solo in Cina o se il suo lancio riguarderà anche il mercato internazionale.

Le specifiche tecniche della Radeon RX 6750 GRE, anch'esse svelate a fine agosto, ci dicono che la scheda grafica avrà una GPU Navi 22 insieme a 12 GB di VRAM GDDR6. La GPU avrà un totale di 2.304 Stream Multiprocessors (SMs), mentre la memoria avrà una frequenza pari a 2.500 MHz. Il bus di interfaccia sarà invece a 192-bit, per un bandwidth complessivo di 432 GB/s. Fortunatamente, i rumor sul fatto che la scheda avesse soli 10 GB di memoria si sono rivelati falsi.

La stessa AMD ha spiegato che la sua GPU vuole posizionarsi tra la Radeon RX 7600 e la RX 7700 XT in termini di performance e di prezzo. Se consideriamo che la prima scheda viene venduta sul mercato internazionale a 269 Dollari e la seconda ne costa 449, possiamo ipotizzare che la Radeon RX 6750 GRE costerà tra i 300 e i 350 Dollari sul mercato internazionale.

In termini di prestazioni, possiamo aspettarci che la Radeon RX 6750 GRE garantisca delle performance simili ad una RTX 4060 Ti ad un prezzo paragonabile a quello della RTX 4060 "liscia". La GPU verrà anzitutto integrata in alcune build prefabbricate di MSI, entrambe dotate di CPU e scheda video AMD. Successivamente, a partire dal 18 ottobre, la Radeon RX 6750 GRE verrà messa in vendita per tutti gli utenti sul sito web JD.com.