AMD Radeon RX 6750 GRE, il nuovo best buy di AMD? Meglio della RTX 4060

A metà ottobre, AMD ha lanciato la Radeon RX 6750 GRE, la sua nuova scheda video di fascia media pensata per il pubblico cinese. Nonostante la GPU non sia ancora arrivata in occidente (e forse non ci arriverà mai), la Radeon RX 6750 GRE potrebbe essere un best-buy, arrivando persino a battere le proposte più recenti di NVIDIA.

I dati riportati da una recensione della scheda video pubblicata dal portale MyDrivers, infatti, svelano che la Radeon RX 6750 GRE supera la RTX 4060 di NVIDIA, pur avendo un MSRP sensibilmente più basso di quest'ultima: la nuova componente del Team Rosso, infatti, arriva a 289 Dollari di prezzo sul mercato internazionale; la RTX 4060, invece, sale fino a 399 Dollari.

Non solo: la Radeon RX 6750 GRE usa un chip old gen, dal momento che monta una GPU Navi 22. Nonostante ciò, la scheda supera sia la "vecchia" Radeon RX 6700 XT che la RTX 4060 del Team Verde, collocandosi molto vicina alla più recente AMD Radeon RX 7600. Insomma, sembra proprio che per il suo prezzo la scheda appena lanciata da AMD in Cina sia un vero e proprio best buy: per questo non possiamo che sperare che la RX 6750 GRE finisca per arrivare anche in occidente, come già avvenuto per la "sorella maggiore", la Radeon RX 7900 GRE.

In ogni caso, la build di test di MyDrivers era composta da un Intel Core i9-13900K, da una RAM da 32 GB di memoria DDR5-6000 e da una scheda madre MSI MEG Z790 Ace. Benché MyDrivers sia solitamente un portale affidabile, vi consigliamo di prendere i dati con le pinze: man mano che arriveranno altre recensioni cinesi della scheda, infatti, potremo capire se le sue performance sono davvero ottime come indicato dai primi benchmark.

A proposito di benchmark: nei test del portale cinese, la RX 6750 GRE ha battuto la RTX 4060 in quasi ogni titoli, con l'eccezione di Cyberpunk 2077 con Ray-Tracing attivato e del test Speed Way di 3DMark, anche in questo caso con Ray-Tracing attivo. Per di più, la RX 6750 GRE sembra ulteriormente incrementare il suo vantaggio ad alte risoluzioni, specie in 1440p e in 4K.