AMD, questa Radeon RX 6750 GRE è un best buy: arriverà mai in Italia?

Già a novembre, vi avevamo spiegato che la AMD Radeon RX 6750 GRE poteva essere un "best buy", specie a confronto con schede video della stessa fascia, come la RTX 4060 di NVIDIA. Oggi, l'ultima GPU di Sapphire conferma le nostre ipotesi: la Radeon RX 6750 GRE Black Diamond di Sapphire è una scheda con un rapporto qualità-prezzo senza pari!

La scheda è stata annunciata - per ora - solo per il mercato cinese tramite il profilo BiliBili di Sapphire. In termini di design, l'idea dell'AIB di AMD era quella di realizzare una scheda elegante e con una quantità minima di LED RGB: per questo, l'azienda ha preso spunto dai diamanti neri per un form factor elegante e senza fronzoli, che gioca sui colori del nero e del blu. Attorno alle tre ventole della scheda, poi, troviamo una decorazione con un pattern a forma di diamante, ricordando l'ispirazione di base della componente.

In termini tecnici, invece, la Radeon RX 6750 GRE di Sapphire è una scheda RDNA 2, dal momento che monta una GPU Navi 22 di scorsa generazione del Team Rosso. La scheda ha dunque 40 Compute Units, 40 acceleratori RT e un totale di 2.560 Core. Nella versione di Sapphire, la componente ha una VRAM da 12 GB, un clock di base pari a 2.475 MHz, un boost fino a 2.585 MHz e un TBP pari a 230 W. La memoria è dotata di un bus di interfaccia a 192-bit, per una velocità pari a 96 Gbps. La Infinity cache, infine, è da 96 MB.

Nonostante le sue specifiche siano tutto sommato simili a quelle della versione "stock" della medesima GPU, la Radeon RX 6750 GRE potrebbe essere un best buy grazie al suo rapporto qualità-prezzo. Sul mercato cinese, infatti, la scheda costa 2.399 Yuan, ossia 310 Euro circa. In Cina, allo stesso prezzo è disponibile anche la RTX 4060 8 GB di NVIDIA, che dunque si configura come la concorrente diretta per la scheda video basata sull'architettura RDNA 2 di AMD.



L'unica differenza? Stando ai benchmark, la Radeon RX 6750 GRE di Sapphire è il 50% più veloce della RTX 4060 8 GB di NVIDIA, configurandosi così come la dominatrice incontrastata nella sua fascia di prezzo.