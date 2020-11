AMD Radeon RX 6800 e 6800XT, Sapphire presenta le versioni Nitro+ e PULSE

Dopo aver pubblicato un’immagine teaser pochi giorni fa, Sapphire Technology ha presentato ufficialmente le schede grafiche personalizzate AMD Radeon RX 6800 e 6800 XT nelle versioni Nitro+ e PULSE, nello specifiche tre GPU per la prima serie e due per la seconda: ecco i dettagli tecnici e le immagini.

La linea di schede grafiche della serie Sapphire Radeon RX 6800 è suddivisa nella linea più premium Nitro+, disponibile in entrambe le versioni RX 6800 XT e RX 6800 e con un’altra variante Special Edition per il modello Radeon RX 6800 XT, e nelle due più semplici varianti PULSE delle due GPU in questione.

Cominciando dalla Radeon RX 6800 XT Nitro+, possiamo vedere anche dall’immagine in calce all’articolo che si tratta di una scheda grafica raffreddata da tre ventole (due da 9 pale e una, all’estremità, da 12 pale) con piastra posteriore in metallo estesa fino oltre la lunghezza del PCB; figura anche un ritaglio sul retro per agevolare il flusso d’aria attraverso le alette di alluminio, assieme al logo Nitro+ RGB per rendere felici gli amanti dell’estetica. Infine, la scheda dovrebbe avere un design a 2,7 slot, mentre per quanto riguarda le velocità di clock e gli ultimi dettagli (tra cui il prezzo) non si sa ancora niente.

Passando alla variante Sapphire RX 6800 XT Nitro+ Special Edition, la differenza principale che si nota sin da subito sembrerebbe riguardare la presenza di LED RGB all’interno delle ventole. Per quanto concerne le performance e i dettagli tecnici, invece, secondo Wccftech avrà velocità di clock più elevate e un PCB leggermente migliore rispetto alla versione base. Entrambe le GPU dispongono di una configurazione con doppio connettore di alimentazione a 8 pin, dunque si consiglia un buon alimentatore da 700-800W.

Infine, ci sono le versioni PULSE di Radeon RX 6800 XT e RX 6800 che, a differenza delle Nitro+, dovrebbe presentare ventole con meno pale e un heatpipe in meno. Le uscite del display sembrerebbero le stesse, con una porta standard HDMI e tripla DP, come anche il doppio connettore a 8 pin; mancano invece i LED RGB. Prezzi e disponibilità, però, non sono ancora noti per nessun modello. Non ci resta dunque che attendere altre informazioni da Sapphire.

Intanto anche ASUS ha svelato la sua linea di schede grafiche AMD Radeon 6800 e 6800 XT nelle versioni ROG STRIX, ROG STRIX Liquid Cooled e TUF Gaming.