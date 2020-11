AMD Radeon RX 6800 XT batte il record mondiale 3DMark Fire Strike: superata la RTX 3090

AMD a quanto pare non ha lanciato solo CPU Ryzen 5000 con architettura Zen 3 da record, con il modello Ryzen 9 5950X che ha raggiunto i 6.35 GHz, ma anche delle schede grafiche sorprendenti: la Radeon RX 6800 XT, infatti, ha battuto il record mondiale nel benchmark 3DMark Fire Strike...e non è nemmeno servito un raffreddamento particolare.

Ebbene sì, il rinomato overclocker Lucky_n00b è riuscito con una GPU AMD Radeon RX 6800 XT stock raffreddata ad aria a battere anche alcune ASUS ROG Strix OC Edition GeForce RTX 3090 raffreddate ad azoto liquido, sfruttando a pieno le velocità di clock e il raffreddamento ad aria base. La piattaforma su cui è stato svolto il test comprendeva la scheda madre MSI MEG X570 GODLIKE, CPU AMD Ryzen 9 5950X a 5,42 GHz, 16 GB di memoria DDR4 a 4000 MHz e alimentatore Corsair da 1200W. Mentre la CPU funzionava con il raffreddamento LN2, la GPU è stata overcloccata a 2,65 GHz sul suo raffreddamento ad aria a tripla ventola.

In termini di prestazioni, AMD Radeon RX 6800 XT ha ottenuto 47932 punti in 3DMark Fire Strike, che è attualmente il record mondiale per qualsiasi scheda grafica a GPU singola. La GeForce RTX 3090, in confronto, quando overcloccata a 2,385 GHz con raffreddamento LN2 è riuscita a ottenere 47725 punti. Il vantaggio è inferiore allo 0,5% per la Radeon RX 6800 XT, ma la differenza nell’utilizzo del raffreddamento ad aria rispetto all’azoto liquido è decisamente importante. Sarà interessante vedere come saranno i test della Radeon RX 6900 XT attesa per il mese prossimo.

Intanto, senza portarla al limite delle sue capacità, anche noi abbiamo testato e pubblicato la recensione di AMD Radeon 6800 XT.