AMD Radeon RX 6800 XT 'Midnight Black' in vendita da oggi: nuove scorte in arrivo!

Dopo le prime conferme sulla nuova RX 6700 con GPU Navi 22, torniamo sulla fascia alta per parlare della AMD Radeon RX 6800 XT, in arrivo in una nuova versione Reference nella variante Midnight Black. Benché non sia il periodo migliore per acquistare, questa potrebbe essere una vera occasione per chi è ancora alla ricerca di una GPU.

Nella giornata odierna infatti, AMD ha annunciato che metterà in vendita questa nuova variante totalmente nera della 6800 XT, in quantità limitata, sullo store ufficiale, a partire dalle ore 15 italiane.

La notizia arriva direttamente da una circolare inviata da AMD ai membri del Red Team, poi riportata dai colleghi di VideoCardz. Di seguito il comunicato.

"Ciao AMD Red Team,

Sulla base dei feedback della community e della richiesta, abbiamo creato una quantità selezionata di schede grafiche AMD Radeon RX 6800 XT (Midnight Black) con le stesse eccezionali prestazioni della famosissima AMD Radeon RX 6800 XT.

Questo è un preavviso esclusivo per i membri della comunità AMD Red Team e questa offerta ha una disponibilità limitata, fino a esaurimento scorte.

La scheda grafica AMD Radeon RX 6800 XT (Midnight Black) sarà resa disponibile solo su AMD.com tramite il collegamento alla pagina sottostante il 7 aprile 2021 alle 6:00 PST circa / 9:00 EST / 15:00 CEST / 21:00 TW.

Grazie per la tua passione ed entusiasmo come parte del Team Red. Sia che condividiamo l'entusiasmo per gli ultimi sviluppi del settore, che introduciamo prodotti che continuano a portare il meglio alla nostra comunità, o che giochiamo insieme ogni giorno, tu sei lì con noi in ogni fase del percorso.

Buona fortuna, buon divertimento e, se acquisti una scheda grafica AMD Radeon RX 6800 XT Series, assicurati di condividere le tue emozioni @Radeon sui social usando #GameOnAMD!

Grazie per far parte dell'AMD Red Team! ♥

Non perdere nessun aggiornamento! Seguici su @AMDGaming per tutte le ultime notizie o fai un hangout con la community su Discord."

Ricordiamo che la 6800 XT è una scheda video equipaggiata con la GPU Navi 21 con 4608 Stream Processor, 16 GB di memoria GDDR6 e 128MB di Infinity Cache. La scheda occupa 2.5 slot di spessore e necessita di doppio connettore a 8pin per l'alimentazione, per un TDP di 300W e abbiamo raccontato la nostra esperienza con questa splendida scheda nella nostra recensione.

Appuntamento alle 15 sullo store ufficiale dunque. Al momento non è chiaro se la vendita sarà aperta a tutti oppure solo per un bacino d'utenza selezionato e anche il prezzo risulta ignoto. La versione Reference è stata lanciata a un MSRP di 649 dollari, ma ricordiamo che al cambio vanno aggiunte le tariffe di importazione e la tassazione locale.