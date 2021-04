AMD Radeon RX 6900 XT da Guinness World Record: superati i 3.0 GHz di clock

La scheda grafica AMD Radeon RX 6900 XT nelle ultime ore ha sorpreso tutti, grazie anche al tocco magico degli esperti overclocker. Nella community di questi ultimi, infatti, il tedesco der8auer ha stabilito ufficialmente il nuovo record mondiale di frequenza di clock per GPU superando la famigerata barriera dei 3.0 GHz.

Il video pubblicato da der8auer stesso sul suo canale YouTube lo mostra perfettamente: la scheda AMD Radeon RX 6900 XT nel formato personalizzato LiquidDevil Ultimate Radeon RX firmato PowerColor ha raggiunto quota 3225 MHz grazie all’aiuto del raffreddamento ad azoto liquido e a una piccola scoperta molto interessante.

Il colosso di Lisa Su avrebbe infatti introdotto sul mercato i modelli Radeon RX 6800 XT (chip Navi 21 XT) e RX 6900 XT (chip Navi 21 XTX) con la frequenza massima limitata a 2.2/2.3 GHz. Alcuni fonti non ufficiali avrebbero poi discusso, di recente, la possibilità che la società statunitense abbia iniziato a offrire la GPU Navi 21 XTXH con potenziale di frequenza più elevato ad alcune case partner lasciando loro la possibilità di spingerle oltre i limiti con overclock.

ASRock e PowerColor sarebbero stati due tra i partner interessati, proponendo Radeon RX 6900 XT con frequenza di clock boost massima a 2.5 GHz. Come mostra il caso di der8auer, però, in realtà i chip Navi 21 XTXH non avrebbero alcun limite di frequenza e per questo sarebbe stato possibile raggiungere la succitata quota in boost, mai raggiunta da nessun processore grafico. Un vero e proprio record mondiale che mostra le potenzialità del presente e del futuro delle schede grafiche.

Intanto, se siete interessati a AMD Radeon RX 6900 XT potete trovare la nostra recensione sul sito. Restando nel mondo AMD si parla anche delle APU Van Gogh con RDNA 2 per notebook a basso consumo.