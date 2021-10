AMD Radeon RX 6900 XT, presentata edizione Halo Infinite: nasce partnership con Microsoft

Non bastavano i regali dati da AMD acquistando la Radeon RX 6900 XT. Il colosso di Lisa Su ha voluto esagerare con l’ultima scheda video top di gamma lanciata sul mercato, annunciando anche la variante AMD Radeon RX 6900 XT Halo Infinite Limited Edition in collaborazione con Microsoft.

La presentazione è avvenuta nella giornata odierna anche con la pubblicazione del video reveal su YouTube, che trovate allegato a questa notizia. Contemporaneamente, il colosso di Redmond ha rivelato di avere selezionato AMD come partner esclusivo per PC per Halo Infinite: non si tratta solo di una trovata lato marketing, ma di una vera e propria collaborazione con il team rosso per ottimizzare il nuovo titolo della saga di Master Chief rendendolo anche compatibile con la tecnologia Ray Tracing.

Noah Benesch, product marketing manager di Xbox, ha affermato quanto segue: “Non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto con AMD per portare il raytracing su Halo Infinite. Il raytracing è una delle nostre principali priorità di sviluppo dopo il lancio e non vediamo l'ora di condividerne altre al più presto”. Microsoft ha dunque aggiunto che questa partnership comporterà anche il rilascio di aggiornamenti ai driver dedicati, per “offrire enormi miglioramenti nelle prestazioni del frame time in tutte le aree della modalità campagna del gioco”.

La scheda video AMD Radeon RX 6900 XT Halo Infinite Limited Edition è solo un ulteriore simbolo di questa partnership, per giunta non acquistabile da nessuna parte. In realtà AMD, Microsoft, 343 Industries e altre società partner garantiranno a chiunque la possibilità di ottenerla con giveaway e in altre occasioni specifiche, tenendo il prodotto lontano dalle mani degli scalper.

Sempre a proposito di AMD, la società recentemente ha svelato la GPU Radeon RX 6600 pensata per il gaming in Full HD.