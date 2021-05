AMD, la Radeon RX 6900XT si batte da sola: è di nuovo record mondiale!

Nonostante fosse già ai vertici per quanto riguarda le capacità di tollerare overclock estremi, la AMD Radeon RX 6900XT sembra poter sopportare frequenze ancora più elevate rispetto all'ultimo record infranto dei 3.0GHz.

Migliorato dunque il record mondiale, la 6900XT riesce non solo a raggiungere l'impressionante frequenza di 3.3 GHz ma anche a stabilire un nuovo punteggio massimo in configurazione Single-GPU su 3DMark Fire Strike Extreme superando i 41.000 punti e attestandosi sull'incredibile cifra di 37.618 punti nei test combinati, accompagnata in configurazione da una CPU AMD Ryzen 9 5950X.

Queste cifre la rendono senza dubbio la più veloce scheda video esistente e anche l'unica in grado di raggiungere un punteggio simile.

Come per l'ultimo record infranto da Der8auer, anche oggi parliamo della versione custom PowerColor Liquid Devil Ultimate. Sembra dunque che questa scheda in particolare sia in grado di tollerare agevolmente delle frequenze così estreme, frutto dell'ottimo lavoro sinergico svolto da AMD e dalla stessa PowerColor, oltre a evidenziare le enormi capacità dell'architettura Big Navi.

Come suggerisce la fonte, dal momento che la 6900XT è stata in grado di completare in maniera stabile i test di 3DMark a 3.3GHz, è ampiamente possibile che in futuro si possano osservare ulteriori miglioramenti e non stupirebbe affatto, a questo punto, vedere proprio questa scheda superare i 3.5GHz.

Se siete curiosi di scoprire cosa ne pensiamo della splendida AMD Radeon RX 6900XT in versione Reference, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione completa.