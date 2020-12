AMD Radeon RX 6900XT, Gigabyte presenta la sua variante custom

La scheda grafica ammiraglia Radeon RX 6900XT è approdata anche nella versione custom firmata Gigabyte. Dopo la presentazione della variante Nitro+ da parte di Sapphire, ora la società taiwanese ha lanciato sul suo sito ufficiale il modello Radeon RX 6900 XT Gaming OC in attesa della variante AORUS in arrivo nel 2021.

Radeon RX 6900 XT Gaming OC ha diversi punti di forza che la rendono differente dagli altri modelli: in primis, questa scheda grafica personalizzata viene fornita con un enorme dispositivo di raffreddamento personalizzato, dal design a tre ventole a rotazione alternata, ognuna da 80mm con 11 pale detto WindForce 3X. A migliorarne le prestazioni e ridurne il rumore è un nano-lubrificante al grafene che offre la stessa durata dei doppi cuscinetti a sfera.

Il dissipatore in calore, poi, ha un blocco principale composto da diverse alette in alluminio e un heatpipe in rame in contatto diretto con la piastra di rame situata sopra la GPU e la VRAM. Ad alimentare la scheda è una configurazione di alimentazione tripla a 8 pin; per il display, poi, le uscite presenti sono 2 standard HDMI e 2 DisplayPort. Per gli amanti dell’estetica, il backplate colore argento-metallo mostra il logo Gigabyte ed ha la tecnologia RGB Fusion 2.0.

Giungendo ora ai dettagli tecnici, Gigabyte Radeon RX 6900 XT Gaming OC presenterà velocità di clock pari a 2050 MHz in modalità Game e 2285 MHz in modalità Boost. Per migliorare l’esperienza d’uso, poi, non manca il design dual-BIOS per passare facilmente e velocemente dalla modalità OC (Overclock) a quella Silent.

Il prezzo dovrebbe aggirarsi attorno ai 1200 Dollari per il mercato statunitense, mentre per quello europeo e italiano non è ancora nota una cifra ufficiale nei siti dei rivenditori partner di Gigabyte. Intanto, anche la rivale taiwanese ASUS ha presentato la GPU TUF GAMING Radeon RX 6900XT a inizio dicembre. Se volete invece farvi un’idea migliore della scheda grafica in sé, vi reindirizziamo alla nostra recensione di AMD Radeon RX 6900XT.