AMD Radeon RX 6900XT, Sapphire presenta la nuova custom Nitro+

Il lancio delle AMD Radeon RX 6800 e 6800XT Nitro+ e Pulse di casa Sapphire era solo il primo assaggio prima della presentazione della scheda grafica ammiraglia Radeon RX 6900XT, anch’essa in arrivo sul mercato nella variante Nitro+ con design premium degno di un prodotto d’elevata caratura: vediamolo nel dettaglio.

Radeon RX 6900XT Nitro+ viene fornita con una soluzione di raffreddamento migliorata, grazie al design a tripla ventola di cui due a 9 pale e una all’estremità dotata di 12 pale per spingere il flusso d’aria verso il gruppo dissipatore centrale. Non manca poi una massiccia piastra posteriore in metallo che si estende anche oltre la lunghezza del PCB, sempre per il migliore raffreddamento possibile.

La scheda grafica dovrebbe giungere sul mercato con un design a 2,7 slot, dissipatore di calore in alluminio costituito da design Wave Fin con alette di alluminio a V e 6 enormi heatsink per aumentare l’efficienza della dissipazione consentendo a più aria di fluire attraverso la scheda. Per quanto concerne l’estetica, non manca il classico logo RGB Nitro+.

Giungendo al cuore pulsante della scheda Radeon RX 6900XT Nitro+, la sua frequenza clock è pari a 2250 MHz mentre quella boost, frutto di un overclock di fabbrica, arriva fino a 2285 MHz; dovrebbe essere possibile però spingerla fino a 2360 MHz grazie al suo design personalizzato. L’alimentazione è fornita tramite due connettori a 8-pin per un TGP a 340W, mentre le uscite display dovrebbero essere 3 standard e 1 HDMI. Infine, il prezzo dovrebbe aggirarsi attorno ai 1000 Dollari o più, ma attualmente non è stato reso noto ufficialmente. Non ci resta che attendere il lancio sul mercato per sapere quanto costerà in Italia.

Come Sapphire, anche MSI ha presentato le sue schede grafiche personalizzate Radeon RX 6800 XT e RX 6800 Gaming X Trio di nuova generazione, e sicuramente prossimamente presenterà anche la sua versione della top di gamma Radeon RX 6900XT Nitro+.