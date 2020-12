AMD Radeon RX 6900XT trapela negli ultimi benchmark: combatte con la rivale RTX 3090

Dopo il lancio della scheda grafica AMD Radeon RX 6800XT da noi recensita a metà novembre, ora l’attenzione dei fan dell’azienda di Santa Clara si sta spostando al vero prodotto top di gamma che ancora deve arrivare sul mercato, ovvero AMD Radeon RX 6900XT: dato che ormai manca poco, online stanno già comparendo gli ultimi benchmark.

Come visto nel caso di tante altre GPU rilasciate negli ultimi mesi, anche questa volta i test sono stati condotti sul videogioco Ashes of the Singularity con impostazioni differenti. A interessarci maggiormente è, ovviamente, il setup Crazy a 1080p dove AMD Radeon RX 6900XT ha ottenuto 10100 punti per una media di 102,1 FPS; il fattore più curioso è che anche la sorella minore AMD Radeon RX 6800XT ha ottenuto lo stesso punteggio con le medesime impostazioni, per una media di FPS inferiore soltanto di 0,1 punti. Rispetto alla rivale diretta GeForce RTX 3090 di casa NVIDIA, la scheda grafica AMD ha attorno ai 200 punti in meno.

C’è da precisare che, per evitare di sfruttare a pieno la combinazione CPU-GPU AMD-AMD il PC desktop figura una CPU Intel Core i7-8700K. Detto ciò, riprendiamo un attimo i dettagli tecnici di AMD Radeon RX 6900XT: si tratta di una GPU Navi 21 XTX basata su architettura RDNA2 con 5120 Stream Processor e 16GB di memoria GDDR6, per una velocità di clock base attorno ai 1825 MHz e boost a 2250 MHz. Non ci resta che attendere pochi giorni per il lancio, atteso per l’8 dicembre 2020, così da sapere ogni dettaglio e provare con mano questo modello.

Rimanendo nel mondo AMD, l’azienda parteciperà al CES 2021 del 12 gennaio e parlerà della serie di CPU per laptop e notebook Ryzen 5000 Mobility, ma anche della scheda grafica Radeon RX 6700.