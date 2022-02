AMD Radeon RX 6950 XT, frequenze da record per la nuova top di gamma

Dopo i primi rumor su un possibile lancio anticipato per la RX 6950XT, torniamo a parlare della chiacchierata scheda video top di gamma di AMD in arrivo, a quanto pare, ad aprile, per via di alcune novità interessanti sulle sue possibili performance.

Sebbene si tratti di tweet da prendere, come sempre, con tutta la cautela del caso, l'ultima indiscrezione pubblicata dal noto tipster greymon55 suggerisce che la nuova Radeon RX 6950XT possa avere un boost clock di oltre 2.5 GHz. Cifre sbalorditive, che vanno a superare di ben 250 MHz la frequenza boost dell'attuale RX 6900 XT e di una manciata di MHz rispetto alla versione raffreddata a liquido dotata dello stesso chip grafico.

Tuttavia, il nuovo refresh della GPU Navi 21 XTXH a 7 nanometri sembra promettere prestazioni eccellenti, soprattutto rispetto alle schede video dotate dello stesso chip grafico. Infatti, sia la 6900 XT LC che alcune schede custom hanno già adottato il chip XTXH, sebbene non con questi clock "di fabbrica".

Inoltre, mentre attendiamo il refresh di tutta la gamma RX Serie 6000, sempre greymon55 sostiene che la nuova RX 6950XT possa arrivare sul mercato con un TBP di 350W, superiore rispetto a tutte le varianti della gamma attualmente sul mercato, ma comunque in pari con le migliori alternative offerte dai competitor, come la RTX 3090 di NVIDIA.