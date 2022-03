AMD Radeon RX 6950 XT sempre più vicina: sarà completamente nera?

Ormai le voci si fanno sempre più insistenti e man mano che ci avviciniamo alla chiusura del primo trimestre del 2022, il refresh delle Radeon RX 6000 sembra dietro l'angolo. Senza dare nulla per scontato, arrivano voci su un possibile refresh anche nel look.

Non siamo di fronte a una vera e propria novità, dal momento che tempo addietro AMD ha lanciato la RX 6800 XT Midnight Black, ma allo stato attuale non si può escludere anche qualche ritocco al design, oltre che al colore della livrea.

L'ultima voce arriva dal solito greymon55, noto tipster in campo GPU, il quale ha espressamente affermato che la "6950 XT Reference è nera". Nessun dettaglio aggiuntivo ma ricordiamo che si tratta di una fonte che spesso ha trovato conferma nei fatti.

Le schede video che dovrebbero arrivare sul mercato sono tre:

Radeon RX 6950 XT

Radeon RX 6750 XT

Radeon RX 6650 XT

Se queste voci hanno fatto storcere il naso a più di qualcuno, il loro possibile arrivo sul mercato non stupisce più di tanto. In effetti, l'enorme scalabilità dell'architettura RDNA2 l'ha resa tanto versatile da essere utilizzata addirittura nell'ultima fatica di Samsung, che con l'annuncio dell'Exynos 2200 con GPU AMD potrebbe aver dato il via a una nuova era per i suoi chip proprietari.