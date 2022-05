AMD Radeon RX 6950XT appare su 3DMark TimeSpy: meglio della RTX 3090 Ti?

Se nella mattinata odierna abbiamo trattato le specifiche tecniche complete delle AMD Radeon RX 6000 refresh, trapelate grazie a Wccftech, oggi quest’ultimo portale ha fatto il bis consegnandoci dei grafici interessanti relativi ai test 3DMark della Radeon RX 6950 XT: è meglio della NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti?

I benchmark riguardano ovviamente l’intero trio di schede grafiche, eppure la più appariscente rimane la AMD Radeon RX 6950 XT che ha mostrato di essere capace di superare la NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti ammiraglia: su 3DMark Time Spy, infatti, come potete vedere dal grafico in calce alla notizia la GPU del team rosso risulta più veloce della flagship del team verde, mentre la RX 6750 XT è più veloce di RTX 3070 Ti e RX 6650 XT supera RTX 3060. A ciò si aggiunge un dettaglio importante: la RTX 3090 Ti è overclockata a circa 2200 MHz e con memoria dal clock di 23,5 Gbps.

Attenzione però alla effettiva validità di queste analisi preliminari, in quanto se passiamo ad altri benchmark come 3DMark Port Royal, vediamo la NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti mantenere il suo vantaggio grazie all'architettura core RT più avanzata; al contempo, la RX 6750 XT risulta veloce quanto una RTX 2080. In altre parole, i risultati citati sopra vanno presi con le pinze in attesa del lancio ufficiale sul mercato e della diffusione delle prime unità tra recensori e tecnici di terze parti.

Restando in casa AMD, sempre oggi la società ha rivelato le nuove CPU “Dragon Range” per laptop.