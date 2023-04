AMD Radeon RX 7000, ben cinque GPU in arrivo? Spunta la RX 7800 XTX

Con il presunto arrivo della AMD Radeon RX 7600 al Computex di Taiwan a fine maggio, sono iniziati a circolare svariati rumor su una possibile cancellazione delle Radeon RX 7800 e RX 7700 e un passaggio diretto dalle RX 7900 XT e XTX alla RX 7600. Ora, però, una nuova indiscrezione sembra confermare l'esistenza delle due GPU (e non solo!).

Il rumor, riportato da WCCFTech ma originariamente fatto circolare su YouTube da RedGamingTech, ci svela che AMD avrebbe in cantiere ben quattro schede grafiche oltre la Radeon RX 7600. Queste ultime dovrebbero rispettivamente essere la Radeon RX 7800 XT, la Radeon RX 7700 XT, la Radeon RX 7600 XT e la Radeon RX 7800 XTX, mai rumoreggiata prima d'ora e che dovrebbe avere una potenza simile alla NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti.

RGT ha anche riportato la scheda tecnica parziale delle quattro GPU. In particolare, la Radeon RX 7800 XTX avrà un chip Navi 31, la stessa della Radeon RX 7800 XT, insieme ad una VRAM da 16 GB di memoria GDDR6 su un bus a 256-bit. Il TBP della scheda sarà pari a 300 W: secondo RGT, quest'ultima "dovrebbe competere all'incirca con la RTX 4070 Ti". Lo stesso YouTuber, però, ha spiegato che, delle quattro componenti che ha svelato, la RX 7800 XTX potrebbe essere cancellata ancora prima del lancio, mentre le altre sarebbero al sicuro da cancellazioni impreviste.

La Radeon RX 7800 XT sarà leggermente meno veloce di una RTX 4070 Ti. La GPU della scheda, una Navi 31, dovrebbe avere 60 Compute Units e un clock di base a 2,6 GHz, nonché un boost clock a 2,8 GHz, per delle performance comprese tra i 40 e i 43 TFLOPs. Anche in questo caso, la VRAM sarà da 16 GB su un bus a 256-bit, mentre il TBP sarà leggermente inferiore alla RX 7800 XTX, pari a 285 W.

La Radeon RX 7700 XT arriverà a 32 TFLOPs in termini performance massime, ma avrà un TBP di soli 225 W. La scheda avrà una cache da 48 MB (contro i 64 della RX 7800), mentre non si sa nulla sul suo numero di CU o sulla sua GPU, che tuttavia dovrebbe essere una Navi 32. Secondo RGT, però, essa dovrebbe attestarsi attorno alle 56-58 CU, considerato che una versione cut-down della scheda da 54 CU sarebbe già stata cancellata.

Infine, lo YouTuber ci svela anche che la RX 7600 XT sarà potente come una RX 6650 o 6700 XT, mentre AMD lancerà la RX 7600 "standard" come un sostituto delle RX 6600 XT e 6650 XT. Entrambe le schede avranno una GPU Navi 33 e saranno lanciate nel mese di maggio. Non è chiaro invece quando arriveranno le tre Radeon RX 7700 e 7800, anche se un loro lancio prima del Computex appare ormai improbabile.