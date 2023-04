AMD Radeon RX 7000, clamoroso: RX 7600 in arrivo, cancellate le RX 7700 e 7800?

I primi benchmark della AMD Radeon RX 7600, la GPU di fascia media del Team Rosso, sembrano promettere molto bene. Così bene che, secondo una fonte solitamente molto affidabile, AMD anticiperà l'uscita della Radeon RX 7600 rispetto a quella delle RX 7700 e RX 7800. Adesso, però, in molti si chiedono se le due GPU arriveranno mai sul mercato.

A riportare la notizia è il portale tedesco Igor's Lab, che spiega di aver avuto discussioni con alcuni partner di AMD che riportano che la Radeon RX 7600 arriverà al Computex di Taiwan, previsto per il 30 maggio - 2 giugno prossimi. Nella stessa cornice, vale la pena ricordare che, almeno secondo i rumor, anche NVIDIA annuncerà una GPU midrange, la RTX 4060 Ti.

Se davvero la Radeon RX 7600 arrivasse a fine maggio, l'ordine di uscita della GPU AMD verrebbe compromesso: dopo il lancio delle Radeon RX 7900XT e XTX, avvenuto nel mese di novembre, tutti si sarebbero aspettati una release delle Radeon RX 7800, 7700 e solo poi della RX 7600, per la quale la finestra del Computex resta comunque la migliore possibile, vista anche la presenza alla fiera della diretta concorrente con una GPU simile.

Tuttavia, tra novembre e oggi AMD non ha lanciato altre schede video, portando molti - compresi gli stessi redattori di Igor's Lab - a chiedersi che ne sia stato delle due Radeon mancanti. Secondo le fonti del portale tedesco, la RX 7700 sarebbe essenzialmente pronta, ma la sua vendita sarebbe stata messa "in pausa" da AMD che, visto l'andamento del mercato delle GPU negli ultimi mesi, si aspetta un cambiamento dei prezzi nella fascia media, in virtù del quale la scheda video potrebbe rivelarsi poco appetibile per il pubblico.

L'idea, in questo caso, sarebbe quella di attendere e valutare i risultati della RX 7600 sul mercato, per poi decidere se passare alla commercializzazione della RX 7700 o se "cestinare" la GPU. Questo secondo destino sembra essere tuttavia già toccato alla Radeon RX 7800, di cui le fonti di Igor's Lab non fanno neppure menzione. Insomma, se per la Radeon RX 7700 sembra esserci ancora qualche speranza, le possibilità di una cancellazione della RX 7800 sono concrete: non resta che aspettare e vedere se la Radeon RX 7600 riuscirà a tener testa alla RTX 4060 di NVIDIA.