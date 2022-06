AMD Radeon RX 7000, abbiamo una finestra di lancio: ecco quando arriveranno sul mercato

Solo pochi giorni fa è emerso che le Radeon RX 7000 di AMD supporteranno il PCIe 5.0 come propria interfaccia, ma ancora delle GPU di nuova generazione del Team Rosso sappiamo molto poco. Oggi, però, un nuovo rumor sembra stabilire con precisione la finestra di lancio delle Radeon RX 7000.

Stando a quanto riporta l'insider Greymon55 su Twitter, infatti, le schede grafiche AMD di nuova generazione faranno il loro debutto "a fine ottobre, non oltre metà novembre". La previsione di Greymon è in linea con le ultime indiscrezioni sul lancio delle RX 7000, secondo cui le prime GPU della serie, tra cui la top di gamma RX 7900 XT, sarebbero arrivate entro dicembre 2022 sul mercato.

Il lancio delle nuove schede video, dunque, dovrebbe essere preceduto da quello delle CPU Zen4 della serie Ryzen 7000, che dovrebbero essere lanciate a inizio ottobre. In altre parole, nel giro di due soli mesi AMD potrebbe stravolgere l'intero mercato dell'hardware per il gaming su PC.

Se i rumor degli ultimi giorni fossero veri, comunque, AMD dovrebbe lanciare la RX 7900 XT per prima, o comunque la GPU Navi 31, per poi dedicarsi alla scheda (o alle schede) con la GPU Navi 32 e a quella con la GPU Navi 33, in questo ordine. Questa strategia di lancio "scaglionati" dovrebbe permettere all'azienda di Sunnyvale di lanciare sul mercato tutte le proprie GPU entro il primo trimestre del 2023.

Intorno allo stesso periodo, poi, è probabile che Intel lanci le CPU Raptor Lake e le GPU Arc A770 e A780, le due top di gamma per il gaming su desktop, mentre NVIDIA dovrebbe iniziare a vendere le RTX 40, adottando peraltro la stessa strategia di AMD e lanciando in primo luogo la RTX 4090, o addirittura la RTX 4090 Ti.