AMD Radeon RX 7000 anche su laptop: prestazioni simili alla RTX 3090 di NVIDIA

Sembra essere ormai guerra aperta tra AMD e NVIDIA nel settore delle GPU per laptop: dopo aver scoperto le schede video mobile della serie RTX 40 di NVIDIA, tra le quali figura anche la RTX 4090, trapela in rete oggi parte della lineup delle schede Radeon RX 7000 di AMD per laptop, che sembra avere qualche interessante asso nella manica.

A rivelare le specifiche di alcune schede della linea sono i due affidabili leaker Kopite7Kimi e Greymon55, che sembrano confermare che le nuove GPU per portatili con architettura RDNA3 garantiranno un incredibile aumento di prestazioni nel gaming a confronto con le schede video Radeon per la mobilità di scorsa generazione.

Il particolare, secondo Greymon55 la nuova GPU top di gamma della serie Radeon RX 7000 per laptop avrà una potenza pari a una AMD Radeon RX 6950XT, ovvero la scheda grafica di fascia alta di scorsa generazione per desktop, lanciata nel 2020 sempre dall'azienda di Sunnyvale e dotata di architettura RDNA2. Insomma, un netto salto in avanti per le GPU mobile del Team Rosso, anche se non sappiamo nello specifico a quale componente si riferisca il leak di Greymon.

Proprio sotto quest'ultimo punto di vista giunge in nostro aiuto il tweet di Kopite7Kimi, che spiega che, tra le varie dGPU in arrivo da AMD ci sarà la top di gamma Radeon RX 7900M, ovvero una versione per laptop della scheda grafica desktop di fascia alta Radeon RX 7900, che dovrebbe essere lanciata da AMD a inizio novembre, insieme ad altre sette schede per tutte le tasche.

Secondo Kopite7Kimi, le performance della Radeon RX 7900M si avvicineranno a quelle di una NVIDIA GeForce RTX 3090 desktop di scorsa generazione: se l'indiscrezione fosse confermata, si tratterebbe di un aumento prestazionale incredibile tra una generazione e l'altra in campo laptop, tale da avvicinare definitivamente il gaming in mobilità a quello su PC desktop in termini di resa grafica.