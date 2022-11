AMD Radeon RX 7000, mistero sulle performance per watt: scomparse dal sito web di AMD

AMD ha annunciato le GPU Radeon RX 7000 di fascia alta, ossia le Radeon RX 7900XT e 7900XTX, a inizio novembre. Oggi, però, sulle due schede video top di gamma si infittisce il mistero: a quanto pare, il colosso di Sunnyvale non ha pubblicato sul suo sito web dei dati di performance delle due componenti.

I colleghi di ComputerBase hanno infatti scoperto che AMD non ha pubblicato i dati delle performance per watt delle sue nuove GPU top di gamma. I grafici, mostrati in precedenza da AMD e che dovevano essere reperibili anche sul suo sito web, davano un'idea dell'efficienza delle due schede video e comparavano queste ultime con il dato della RTX 4090 di NVIDIA, che la stessa AMD ha preso in giro la scorsa settimana per via del problema dei connettori di alimentazione fusi.

A quanto pare, la scheda delle performance per watt doveva essere inserita nella categoria delle prestazioni delle Radeon RX 7900XT e 7900XTX, e doveva confrontare le due GPU con i dati di TBP e TGP della RTX 4090 di NVIDIA, diffusi al pubblico dal Team Verde nelle scorse settimane. Alla fine, però, AMD avrebbe deciso di non pubblicare tale scheda, anche se i motivi non sono ancora chiari: ciò che ne resta è una piccola nota al termine della pagina delle due schede video, che però non sembra riferirsi ad alcuna "slide" presente sulla pagina web.

È difficile risalire ai motivi che abbiano spinto AMD a tale omissione. Da una parte, le Radeon RX 7900 non sono potenti quanto una RTX 4090 di NVIDIA, ma possono essere confrontate al più con una RTX 4080: sarebbe dunque scorretto comparare la top di gamma del Team Verde, estremamente energivora ma anche molto performante, con delle schede in grado di garantire prestazioni nettamente inferiori.

L'altro problema è che le performance per watt della RTX 4080 sono davvero ottime: in altre parole, pubblicare un grafico comparativo tra la GPU NVIDIA e le due top di gamma di AMD potrebbe addirittura andare a detrimento del Team Rosso, presentando una situazione in cui le RX 7900 siano svantaggiate nei confronti della rivale.