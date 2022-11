AMD Radeon RX 7000, sarà un Natale difficile: pochissime schede sul mercato

Nonostante i rumor secondo cui le scorte delle GPU Radeon RX 7900 di AMD sarebbero state più che sufficienti per coprire la domanda di lancio, arriva oggi una doccia gelata per tutti coloro che speravano di rinnovare il proprio PC da gaming per Natale: pare infatti che solo poche Radeon RX 7900XT e XTX saranno disponibili al lancio.

La notizia è stata riportata da Tom's Hardware, che tuttavia si rifà a sua volta ad un insieme di report provenienti da altre fonti, perlopiù asiatiche, come Board Channel. Secondo queste ultime, con il lancio delle Radeon RX 7900 previsto per il 13 dicembre, sul mercato non saranno messe in vendita tutte le versioni custom delle due schede video di fascia alta di AMD. Al contrario, solo le edizioni reference, cioè quelle disegnate dalla stessa AMD, saranno disponibili per l'acquisto.

Chi vorrà comprare una RX 7900XT o XTX custom, dunque, sarà costretto ad aspettare ancora un po'. In particolare, sembra che le versioni personalizzate dai partner di AMD e dagli AIB verranno lanciate solo un paio di settimane più tardi sul mercato europeo e su quello americano. Ciò significa, di fatto, che gli AIB perderanno tutta la finestra natalizia, il che potrebbe tradursi in una contrazione piuttosto significativa delle previsioni di vendita.

Dall'altra parte, senza l'afflusso delle varianti custom degli AIB, è anche possibile che vi sia una scarsità di GPU Radeon RX 7000 al lancio, poiché l'offerta si limiterebbe solo a quanto prodotto da AMD e immagazzinato finora negli stock.

Alla situazione rumoreggiata da Board Channel si sarebbe arrivati a causa del pochissimo tempo dato da AMD agli AIB per lo sviluppo delle versioni custom delle Radeon RX 7900XT e XTX. In particolare, sarebbe stato ridotto al minimo il tempo per i test interni dei partner del Team Rosso, che così sarebbero ancora in alto mare nel cercare di realizzare delle schede con una potenza maggiore rispetto ai modelli stock, in modo da giustificarne il prezzo leggermente superiore.

In particolare, al momento solo tre AIB hanno confermato delle GPU RX 7900 in arrivo nei prossimi mesi: si tratta di ASUS (che ha annunciato diverse varianti delle Radeon RX 7900XT e XTX), PowerCool e Sapphire. Per quanto riguarda gli altri partner, invece, ancora tutto tace: che il poco tempo concesso da AMD sia alla base anche della mancanza di comunicazioni da parte degli altri produttori?