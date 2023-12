AMD Radeon RX 7000, otto nuove GPU in arrivo? La risposta alle RTX 40 SUPER

Mentre NVIDIA si appresta a lanciare le RTX 40 SUPER al CES di Las Vegas, anche la sua principale competitor sembra avere qualche asso nella manica da giocare nelle prossime settimane. Nello specifico, AMD starebbe sviluppando ben otto nuove GPU RDNA 3 pensate per offrire un rapporto qualità-prezzo migliore delle alternative del Team Verde.

Il leaker Harukaze5719, infatti, ha riportato su X una scheda prodotto sul database della Eurasian Economic Commission (EEC) nel quale si fa riferimento a tre schede video targate AMD, che dovrebbero chiamarsi Radeon RX 7600XT, Radeon RX 7700 e Radeon RX 7800. In realtà, insieme a queste ultime sono state registrate varie altre GPU, come le Radeon RX 7400, 7500 XT, 7650 XT, 7750 XT e 7950 XT, ma non è chiaro se tutte le componenti registrate presso la EEC arriveranno mai in commercio.

Invece, le Radeon RX 7600 XT e RX 7700 avrebbe molto senso, specie data la fisionomia attuale della lineup di grafiche Radeon RX 7000 di AMD, che presenta un "buco" particolarmente ampio tra la Radeon RX 7600 e la Radeon RX 7700 XT. Analogamente, la Radeon RX 7800 potrebbe piazzarsi a metà tra le Radeon RX 7700 XT e 7800 XT di AMD.

Ipotizzando che tutte e otto le GPU registrate presso la EEC debutteranno infine sul mercato, possiamo aspettarci che la Radeon RX 7700 utilizzi un chip Navi 32 in versione cut-down, mentre la Radeon RX 7500 XT potrebbe montare una GPU Navi 33 - sempre in versione cut-down. Infine, la proposta entry-level, ovvero la Radeon RX 7400, potrebbe riutilizzare un chip di scorsa generazione, basato ancora sull'architettura RDNA 2.

Al momento, non sappiamo se AMD lancerà davvero queste otto GPU, né tantomeno quando lo farà. Ciononostante, con il reveal delle RTX 40 SUPER di NVIDIA previsto per il CES, possiamo facilmente ipotizzare che una risposta del Team Rosso non si farà attendere troppo a lungo.