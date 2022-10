AMD Radeon RX 7000 ha una possibile data di lancio: bisognerà aspettare dicembre?

Già conosciamo la data di presentazione delle nuove schede video AMD Radeon RX 7000, ma potrebbero esserci tempistiche diverse per quanto riguarda il lancio sul mercato. Secondo recenti indiscrezioni di mercato, l’intera linea potrebbe arrivare sugli scaffali a dicembre 2022 anziché durante il prossimo mese.

Secondo quanto segnalato dal rinomato tipster Greymon55 su Twitter nel contesto di un thread con VideoCardz, il lancio della serie Radeon RX 7000 potrebbe avvenire non verso fine novembre 2022 come previsto in precedenza, bensì a inizio dicembre, nello specifico tra 1 e 5 dicembre. Ci teniamo a specificare, tuttavia, che finora la società di Lisa Su non ha mai comunicato una data di uscita ufficiale delle schede grafiche di ultima generazione; pertanto, a oggi non costituisce un vero e proprio ritardo sulla tabella di marcia.

Considerato che però l’azienda di Santa Clara vorrà indubbiamente portare ai suoi fan e ai consumatori in generale le ultime schede grafiche Radeon RX 7000, anche per rispondere al lancio delle RTX 4090 e 4080 di casa NVIDIA, non va esclusa una possibile suddivisione del lancio dei modelli. Ad esempio, i top di gamma RX 7900 potrebbero arrivare a dicembre, mentre le altre GPU presentate potrebbero debuttare già a fine novembre.

Per il momento, continuiamo a consigliare di prendere queste voci di mercato con le pinze e attendere le conferme da parte di AMD, comunque in arrivo tra pochi giorni.

Giusto tre giorni fa, tra l’altro, AMD ha confermato che non utilizzerà i cavi “che si sciolgono”.