AMD Radeon RX 7000: RDNA 3 migliorerà le prestazioni 'almeno del 60%'

La prossima generazione di schede grafiche AMD Radeon RX 7000 basata su architettura RDNA 3 torna a essere protagonista di una serie di interessanti indiscrezioni di mercato, sempre relative all’aumento di performance rispetto alla gamma attuale RDNA 2 e, inoltre, anche all’aumento dei prezzi MSRP.

Stando a quanto riportato da Moore's Law Is Dead, informatore già noto nella comunità di appassionati di GPU, la nuova GPU ammiraglia della serie RX 7000 dovrebbe offrire un aumento delle prestazioni superiore al 50% rispetto alla scheda grafica top di gamma Radeon RX 6900 XT attualmente in commercio. Il tipster si è detto addirittura fiducioso che il team rosso guidato da Lisa Su otterrà un aumento di “almeno il 60%”.

Alcuni leaker in precedenza si sono addirittura allargati, affermando che RDNA 3 dovrebbe raggiungere prestazioni 2-2,5 volte superiori all’architettura RDNA 2. Questo notevole aumento sarebbe dovuto dal lavoro continuo sull’efficienza energetica e sul ray tracing, oltre che dal già vociferato utilizzo del design MCM “a doppio die” che, sempre secondo Moore’s Law Is Dead, dovrebbe approdare anche su RDNA 4.

Lo stesso tipster ha diffuso anche alcune previsioni sui prezzi, comunque da prendere con le pinze assieme a tutte le succitate indiscrezioni: la serie Radeon RX 7000 dovrebbe aumentare i costi in maniera particolarmente evidente, “quasi di un intero livello”. Per esempio, il presunto modello RX 7800 XT dovrebbe toccare quota 999 Dollari, ovvero circa 350 Dollari in più rispetto all’MSRP dell’attuale RX 6800 XT.

Il caso di RX 7900 XT / RX 7950 XT è ancor più eclatante, data la previsione di un aumento di 1000 Dollari rispetto al prezzo consigliato di RX 6900 XT. Insomma, non ci sono affatto segnali positivi di ripresa per il consumatore medio che, durante il 2021, si è visto costretto a rinunciare a schede video d’ultima generazione a causa dei prezzi spropositati, ancora visibili in Europa.