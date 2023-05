AMD Radeon RX 7000, tantissime GPU in arrivo? Spunta una lista, c'è la Radeon RX 7950 XTX

Solo pochi giorni fa, un leak ha svelato ben cinque GPU AMD Radeon RX 7000 in arrivo nei prossimi mesi. Oggi, invece, è un'altra indiscrezione a confermarci che AMD ha svariate frecce al suo arco per la sua attuale generazione di schede video, tra cui figurano anche alcune novità decisamente interessanti, come la misteriosa AMD Radeon RX 7950 XTX.

Finora, per chi non lo sapesse, AMD ha lanciato le Radeon RX 7900 in doppia versione XT e XTX. Nei prossimi mesi, però, la lineup AMD Radeon RX 7000 si amplierà con tutta la proposta di fascia media e di fascia bassa del Team Rosso, ma non solo. In primo luogo, stando ai leak, al Computex di Taiwan AMD annuncerà la Radeon RX 7600 XT, che potrebbe arrivare in diverse varianti.

Nello specifico, secondo quanto riporta Tom's Hardware a partire da un post su Reddit, AMD lancerà quattro versioni della Radeon RX 7600, ovvero la già citata Radeon RX 7600 XT, la Radeon RX 7600S e le Radeon RX 7600M e 7600M XT, queste ultime probabilmente destinate al mercato laptop. Al di sotto di queste schede, poi, si collocherà la Radeon RX 7500 XT, mentre appena al di sopra di esse avremo la Radeon RX 7700S e la Radeon RX 7700 XT.

Nella fascia più alta, invece, saranno lanciate la Radeon RX 7800 XT e, a sorpresa, le due Radeon RX 7950 XT e 7950 XTX, entrambe basate sulla GPU Navi 31 (gfx1100). Non sappiamo nulla sulle specifiche delle due schede video, anche se possiamo immaginare che si tratti di due refresh di metà generazione delle Radeon RX 7900 XT e 7900 XTX, rispettivamente. Se ciò fosse confermato, è improbabile che le componenti debuttino prima di fine 2023.

La Radeon RX 7800 avrà una GPU Navi 32, o gfx1101, mentre la GPU Navi 33, anche chiamata gfx1102 da alcune righe di codice della piattaforma AMD ROCm 5.6, sembra trovarsi sotto la scocca di tutte le GPU Radeon RX 7000 dalla RX 7700 XT alla RX 7500 XT. Ovviamente, benché tutte quante le GPU della lineup current gen di AMD siano state leakate dalla stessa fonte, ciò non significa che esse saranno lanciate una di seguito all'altra in breve tempo: al contrario, tra una release e quella successiva potrebbero volerci anche diversi mesi.