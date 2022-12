AMD Radeon RX 7000, vendite superiori alla NVIDIA RTX 4090? Prevista ampia disponibilità

Le vendite della nuova serie AMD Radeon RX 7000 potrebbero superare quelle della NVIDIA RTX 4090. A poche ore dal lancio delle RX 7900 XTT ed XT, una fuga di notizie pubblicata su Twitter spiega che AMD avrebbe a disposizione una quantità elevata di GPU, pronte per essere spedite agli utenti.

Kyle Bennett, infatti, in un tweet spiega che alcune sue fonti avrebbero confermato che nel Q4 2022 saranno disponibili 200mila unità di RX 7900 XTX ed XT. Di tale numero, 30mila saranno modelli base prodotti direttamente da AMD, mentre la parte restante saranno custom. A riguardo, non è specificato quante di queste ultime saranno effettivamente disponibili al day one. Come spiegato da TechRadar, però, nel giro di poche settimane dovrebbero arrivarne sugli scaffali circa 170mila.

In attesa di poterci mettere le mani su, qualche giorno fa sono emersi su 3DMark i primi benchmark della Radeon RX 7900 XTX ed XT, che hanno mostrato risultati esaltanti, in linea con altri dati di questo tipo pubblicati in precedenza che, almeno nel caso della RX 7900 XT hanno lasciato presagire performance superiori alla RTX 4080 di NVIDIA. Discorso diverso per la RX 7900 XTX che aveva deluso, probabilmente a causa dei driver.

