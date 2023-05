AMD Radeon RX 7600, ormai ci siamo: in vendita in Asia, leakata la data di lancio?

La AMD Radeon RX 7600 è stata confermata ormai da diverse fonti, compresi alcuni AIB e partner della stessa AMD: il lancio della GPU, insomma, sembra essere dietro l'angolo. A confermarlo, oggi, è la comparsa della scheda video a Singapore, che ci dà anche un'idea del prezzo di lancio della AMD Radeon RX 7600.

In particolare, i colleghi di Tom's Hardware spiegano che il rivenditore online Carousell, che ha base a Singapore, ha brevemente messo in vendita la Sapphire Radeon RX 7600 Pulse 8 GB DDR6, una versione custom della GPU di fascia medio-bassa di AMD prodotta da Sapphire. Il listing del prodotto sull'ecommerce, purtroppo, è stato eliminato nelle scorse ore, il che fa pensare che la commercializzazione anticipata del prodotto sia stata un errore.

La pagina prodotto, comunque, riportava anche che la Radeon RX 7600 arriverà il 26 maggio, pochi giorni prima dell'apertura del Computex di Taiwan, dove proprio la RX 7600 dovrebbe avere un ruolo da protagonista. È notizia delle scorse ore che anche NVIDIA anticiperà il lancio della RTX 4060 Ti da 8 GB al 24 maggio, prima del Computex, per "bruciare" AMD sul tempo.

Inoltre, lo stesso listing conferma che la scheda sarà venduta a 545 Dollari di Singapore, ovvero circa 400 Dollari o 380 Euro al cambio attuale. Improbabile però che il cambio sarà così "preciso" quando la scheda grafica arriverà sul mercato europeo: possiamo infatti aspettarci un prezzo della GPU compreso tra i 399 e i 449 Euro, almeno per il modello di Sapphire.

Per quanto ne sappiamo al momento, la Radeon RX 7600 avrà una GPU Navi 33 e dovrebbe essere comparabile, in termini di potenza, ad una RTX 4060 di NVIDIA, oppure al 25% in più della Radeon RX 6600 di scorsa generazione. Sfortunatamente, però, per ora non ci sono ancora dei benchmark affidabili in circolazione per la componente.