AMD Radeon RX 7600 senza segreti: trapelano le specifiche, identica alla RTX 4060 8 GB?

Dopo aver visto la AMD Radeon RX 7600 in vendita presso un retailer canadese al prezzo di circa 300-310 Euro, è oggi uno screenshot leakato di GPU-Z a svelarci le specifiche tecniche complete della GPU midrange di AMD, confermando quanto già riportato da numerosi leak degli scorsi mesi.

Potete trovare lo screenshot, pubblicato da VideoCardZ e ricondiviso da WCCFTech, in calce a questa notizia. A quanto pare, l'immagine mostrerebbe una versione custom della Radeon RX 7600, forse la RX 7600 Pulse di Sapphire, già trapelata in diverse occasioni nell'ultima settimana. Ciò significa che i dati riportati potrebbero variare leggermente nel caso delle altre varianti della scheda grafica.

Dallo screenshot possiamo vedere che la Radeon RX 7600 avrà una GPU Navi 33 XL con 8 GB di VRAM GDDR6, su un bus di interfaccia a 128-bit. Le specifiche della memoria sono dunque identiche a quelle della NVIDIA RTX 4060 da 8 GB, annunciata solo poche ore fa dal Team Verde: il bandwidth massimo della scheda sarà dunque pari a 288 GB/s. La GPU, inoltre, avrà un totale di 32 Compute Units e di 2.048 Stream Multiprocessors, con una configurazione identica alla GPU Navi 23 di scorsa generazione.

A cambiare sarà invece il processo produttivo utilizzato, dal momento che la GPU Navi 33 sarà realizzata con nodo a 6 nm. In termini di clock della memoria, quello base dovrebbe essere pari a 2.250 MHz, mentre il boost dovrebbe arrivare a 2.655 MHz, anche se i colleghi di VideoCardZ riportano di essere certi che la scheda possa arrivare facilmente ai 2.850 MHz di picco.

Vi ricordiamo che la Radeon RX 7600 sarà la proposta di fascia medio-bassa di AMD per l'attuale generazione di schede video, e che la sua più diretta rivale sarà la RTX 4060 8 GB di NVIDIA. Secondo i leak, la Radeon RX 7600 non supererà i 350 Euro in Europa, mentre la RTX 4060 8 GB costerà 335 Euro, stando a quanto già confermato da NVIDIA. La scelta, dunque, starà tutta nelle mani dei fan.