AMD Radeon RX 7600, trapela la scheda tecnica: consuma più della RTX 4060 Ti di NVIDIA

Ora che anche la versione reference della AMD Radeon RX 7600 è trapelata in rete, la scheda grafica di fascia medio-bassa del Team Rosso non ha più segreti. Proprio dopo averne scoperto la scheda tecnica, alcuni esperti hanno iniziato a confrontare la RX 7600 con la NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, e i risultati non sembrano essere positivi per AMD.

Stando a quanto riporta VideoCardZ, la Radeon RX 7600 sarà la GPU di fascia più bassa con architettura RDNA3, e monterà una GPU Navi 33 con 8 GB di VRAM. Si tratta della stessa memoria della RTX 4060 Ti di NVIDIA, che è stata lanciata dal Team Verde solo pochi giorni fa (se volete saperne di più, potete dare un'occhiata alla nostra recensione della NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti).

Nello specifico, la GPU della Radeon RX 7600 sarà una Navi 33 XL con 13,3 miliardi di transistor in un die delle dimensioni di 204 millimetri quadrati. Il chip è dunque il 14% più piccolo di quello della GPU Navi 23 di scorsa generazione ed è composto da 16 WGP, 32 Compute Unit e 32 Ray-Tracing Unit, insieme a 64 acceleratori IA e ad un totale di 2.048 Stream Multiprocessors. La frequenza di clock della memoria è pari a 2.250 MHz in modalità "game" e a 2.650 MHz in modalità "boost", per una performance massima di 21,75 TFLOPs FP32 o di 43,5 TFLOPs FP16.

La memoria della scheda grafica sarà da 8 GB di VRAM GDDR6 a 18 Gbps su un bus di interfaccia a 128-bit. Inoltre, la scheda vanta anche un'Infinity Cache da 32 MB, con un bandwidth complessivo di 476,9 GB/s. Trattandosi di un chip entry-level, non sorprende che la Radeon RX 7600 abbia un singolo connettore PCIe 4.0 a otto pin.

È interessante però che, nonostante AMD abbia puntato sui consumi ridotti per la sua nuova generazione di schede video, la Radeon RX 7600 abbia un TBP di 165 W. Sembra dunque che la RTX 4060 Ti di NVIDIA, con il suo TGP da 115 W e un consumo effettivo durante le sessioni di gaming vicino ai 100 W, resti la GPU più efficiente dal punto di vista energetico tra le due proposte di fascia media di questa generazione.