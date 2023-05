AMD Radeon RX 7600, trapelano le GPU custom di ASUS e AsRock: il lancio è vicino!

Dopo aver visto le specifiche tecniche della AMD Radeon RX 7600, che sembrano essere pressoché identiche a quelle della NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB, un nuovo leak ci svela che anche ASUS e AsRock si uniranno agli altri AIB come Sapphire, GIGABYTE e MSI nel lanciare una propria variante custom della GPU di fascia medio-bassa.

Se non avete seguito i leak sulla GPU mediogamma di AMD fino ad ora, vi ricordiamo che la Radeon RX 7600 Sapphire Pulse è comparsa in rete la scorsa settimana (per ben due volte, prima in Francia e poi in Canada), mentre GIGABYTE ha confermato l'esistenza della Radeon RX 7600 e della NVIDIA GeForce RTX 4060 sottoponendo le sue varianti delle due schede presso la certificazione russa EEC.

Ora, invece, è VideoCardZ a confermare che anche ASUS e AsRock lanceranno delle RX 7600 custom, probabilmente sfruttando i medesimi sistemi di raffreddamento proposti per le "vecchie" Radeon RX di serie 6000. In particolare, il portale americano svela che i due AIB proporranno due schede grafiche ciascuno, che saranno:

La AsRock Radeon RX 7600 Phantom Gaming

La AsRock Radeon RX 7600 Challenger

La ASUS RX 7600 ROG STRIX

La ASUS RX 7600 Dual

La Radeon RX 7600 Phantom Gaming di AsRock dovrebbe avere un sistema di raffreddamento a 2,5 slot con heatsink esteso, per un TDP complessivo di circa 150 W: difficile dire quale sarà l'utilità di un raffreddamento simile per una scheda di fascia media, ma è anche possibile che il produttore di Taipei punti molto più sull'estetica che sull'efficienza della GPU. Al contrario, la AsRock Radeon RX 7600 Challenger avrà un più tradizionale design dual-slot e dual-fan, adatto anche per i case di dimensioni più piccole.

Anche ASUS adotterà una strategia simile a quella di AsRock, lanciando la ASUS RX 7600 Dual con configurazione dual-fan e dual-slot e la RX 7600 ROG STRIX con 2,5 slot di raffreddamento, che però si accompagneranno sempre a due sole ventole. Il sistema di raffreddamento di quest'ultima, inoltre, dovrebbe essere il medesimo già visto sulle "vecchie" Radeon RX 6650XT. Trovate alcune immagini leakate delle GPU di AsRock e ASUS in calce a questa notizia.