AMD, la Radeon RX 7600 è ufficiale: RDNA3 punta dritto al FullHD

Preceduta da una lunghissima serie di rumor, la Radeon RX 7600 di AMD è finalmente ufficiale: il team red ha deciso di puntare con convinzione alla fascia media, saltando a piè pari, almeno per il momento, i tier più elevati fino alle 7900, già lanciate alla fine del 2022.

Fra le tante anticipazioni, questo lancio ha confermato l'arrivo sul mercato di una Radeon RX 7600 in versione reference, riprendendo il design delle sorelle maggiori. Sotto la scocca troviamo il chip grafico Navi 33 basato su architettura RDNA3 e nodo TSMC a 6 nanometri, senza tecnologia chiplet.

Il salto gen over gen è tangibile già dalla scheda tecnica, con un incremento nel numero degli Stream Processor di circa il 9% per un totale di 2048. Incremento esponenziale anche per i core deputati all'elaborazione del Ray Tracing, che passano da 28 a 320 dalla 6600 alla 7600. Infine, abbiamo un primo cluster di core dedicati all'IA.

Aumentano anche le frequenze, che arrivano fino a 2.6 GHz mentre la memoria video a disposizione è pari a 8GB di tipo GDDR6 a 18 Gbps su bus a 128-bit, praticamente il medesimo setup della famiglia RTX 4060 (in particolare, ecco la recensione della RTX 4060 Ti FE).

AMD propone questa scheda come perfetta per il FullHD, quindi non stupisce più di tanto la scelta di fermarsi ad appena 8GB, soprattutto su un bus tanto stretto, ma l'interesse del pubblico sarà principalmente rivolto alle prestazioni in raster e soprattutto in Ray Tracing, che sulla carta dovrebbero aumentare in maniera sensibile.

Il TBP della Radeon RX 7600 è stato confermato, per un totale di 165W, mentre il prezzo ha subito una variazione rispetto a quanto emerso in precedenza, per un totale che attualmente si ferma a 269 dollari contro i vociferati 300 delle scorse settimane, un prezzo inferiore del 10% rispetto alla RTX 4060, il cui lancio avverrà nel mese di luglio 2023. Tradotto in euro, il cartellino per la versione reference e per le custom a prezzo "base" sarà di 309 euro.

La disponibilità per l'acquisto è fissata per il 25 maggio 2023 sullo store ufficiale AMD e presso i principali partner sul territorio.