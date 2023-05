AMD Radeon RX 7600 in vendita in Canada: il prezzo è giusto?

La AMD Radeon RX 7600 è finita in vendita in Asia già la scorsa settimana, benché per errore. A testimoniare che il lancio della GPU è ormai molto vicino, oggi è il listing di due Radeon RX 7600 custom presso un popolare retailer canadese, che ha svelato anche il prezzo indicativo della scheda di fascia medio-bassa di AMD.

Stando a quanto riporta WCCFTech, il rivenditore canadese online PC-Canada ha pubblicato per errore due pagine prodotto delle RTX 7600 custom di MSI e di Sapphire. Entrambe le pagine sono state rapidamente messe offline, ma dai colleghi della stampa estera sappiamo che si tratta rispettivamente della MSI Radeon RX 7600 Mech 2x Classic e della Sapphire Pulse Radeon RX 7600. La Radeon RX 7600 di Sapphire è già comparsa online negli scorsi giorni, perciò possiamo dirci praticamente certi della sua esistenza.

Le due GPU sono state brevemente proposte da PC-Canada rispettivamente per le cifre di 443,99 Dollari canadesi e 451,99 Dollari canadesi, al cambio attuale pari a 304 e a 310 Euro circa. Sembra dunque che la Radeon RX 7600 avrà un prezzo budget, che nel Vecchio Continente potrebbe tradursi in un MSRP fissato attorno ai 350 Euro o poco più.

Entrambe le schede video, inoltre, hanno una VRAM pari a 8 GB, mentre il retailer canadese segnala che il lancio ufficiale delle due componenti sarebbe fissato per il 25 maggio 2023, come già previsto da vari leak sulla Radeon RX 7600 delle ultime settimane. In tal senso, AMD dovrebbe annunciare la sua proposta mediogamma poco prima del Computex di Taiwan, per poi mostrarla agli addetti ai lavori magari durante la kermesse di Taipei.

Negli scorsi giorni, un listing della scheda del Team Rosso aveva svelato che la RX 7600 costerà 349 Euro in Francia: la comparsa della GPU in Canada sembra dunque confermare questo pricetag, che dovrebbe essere di circa 50 Euro inferiore al prezzo della RTX 4060 di NVIDIA, la quale potrebbe essere annunciata a sua volta nella seconda metà del mese di maggio.