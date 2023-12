AMD Radeon RX 7600 XT, trapela la scheda tecnica: molto meglio del previsto!

Negli scorsi giorni, vi avevamo spiegato che AMD potrebbe lanciare otto nuove schede video della linea Radeon RX 7000 per competere con le GeForce RTX 40 SUPER di NVIDIA, in arrivo al CES. Ora, la Radeon RX 7600 XT si svela grazie a dei leak che ne anticipano la scheda tecnica: la fascia media ha un nuovo re?

Il leaker Harukaze5719 ha riportato su X due schede prodotto recentemente comparse nel database della Eurasian Economic Commission (EEC), l'ente di certificazione dei prodotti commerciabili nella Federazione Russa, che mostrano due versioni della Radeon RX 7600 XT, una prodotta da Gigabyte e l'altra dal sub-brand AORUS (sempre legato a Gigabyte). Nelle scorse ore, sulla stessa piattaforma sono comparse anche tutte le RTX 40 SUPER di Gigabyte e AORUS.

Una delle due schede video, in particolare, è chiamata AORUS RX 7600 XT OC e ha ben 16 GB di VRAM, superando non solo la Radeon RX 7600 "liscia" (che ha 8 GB di VRAM), ma anche la RTX 4060 di NVIDIA (sempre da 8 GB) e persino la Radeon RX 7700 XT, che invece tocca i 12 GB. Con una memoria da ben 16 GB, la GPU di AORUS si avvicina alla Radeon RX 7800 XT, che a sua volta vanta ben 16 GB di VRAM.

Sembra comunque che quello di Gigabyte e AORUS sia un caso più unico che raro - forse addirittura una svista. Come spiega Tom's Hardware, altre schede prodotto della medesima GPU facevano riferimento ad una VRAM compresa tra 10 GB e 12 GB, più in linea con la fascia di prezzo prevista per la scheda e con il suo posizionamento nella lineup del Team Rosso.

Se invece la memoria da 16 GB fosse confermata, la scheda tecnica della Radeon RX 7600 XT si farebbe improvvisamente molto interessante: la GPU Navi 33 della Radeon RX 7600, infatti, dovrebbe essere sostituita con la più performante Navi 32 (la stessa della Radeon RX 7700 XT) per gestire un quantitativo tale di VRAM. Non solo: con un prezzo di lancio previsto tra i 300 e i 350 Dollari, la nuova scheda di AMD potrebbe diventare la GPU meno costosa con 16 GB di VRAM in commercio.