AMD Radeon RX 7700 e 7800, online i primi benchmark: una convince, l'altra delude

Mentre la data d'uscita delle Radeon RX 7700 e 7800 viene pubblicata in rete, un altro dettaglio delle due GPU di fascia media del Team Rosso viene svelato dalla community. Questa volta, nello specifico, stiamo parlando delle performance delle due GPU next-gen di AMD nei benchmark di 3DMark Time Spy.

I test sono stati pubblicati dalla nota leaker All The Watts!! su Twitter, e potete trovarli in calce a questa notizia. Vi consigliamo ovviamente di prendere con le pinze i dati riportati in rete, che sarebbero provenienti dal benchmark Time Spy di 3DMark, anche se possiamo verificare che si tratta di cifre in linea con le performance previste delle due GPU Radeon RX 7000 in arrivo a fine estate.

Nello specifico, i benchmark delle Radeon RX 7700 e 7800 danno i seguenti risultati:

AMD Radeon RX 7800: 18.197 Punti

AMD Radeon RX 7700: 15.465 Punti

Se questi dati venissero confermati, la Radeon RX 7700 si collocherebbe su un gradino più alto rispetto alla RTX 4060 Ti di NVIDIA, che su 3DMark Time Spy arriva ad un valore medio di circa 13.000 Punti (anche se con dei picchi di circa 15.000 Punti). Al contempo, la Radeon RX 7700 supererebbe di ampio margine la Radeon RX 6700XT, che arriva in media a 12.000 Punti circa.

Invece, la Radeon RX 7800 potrebbe deludere, con un risultato medio al di sopra della media della Radeon RX 6800XT di scorsa generazione ma pur sempre inferiore ai picchi massimi di quest'ultima, che toccano i 20.000 Punti. Insomma, in questo caso il salto generazionale potrebbe essere meno marcato del previsto.

Vi ricordiamo comunque che sia la Radeon RX 7700 che la Radeon RX 7800 avranno una GPU AMD Navi 32 con un massimo di 3.840 Stream Multiprocessors, divisi su un totale di 60 CU. Il numero totale di SMs e di CU di ciascuna scheda, però, resta ancora sconosciuto. Ovviamente, visto che le due schede video testate sono ancora dei sample ingegneristici, è altamente probabile che i risultati definitivi delle due GPU saranno migliori rispetto a quelli attuali.