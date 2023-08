AMD Radeon RX 7700 e 7800 XT, lancio vicino? Trapela la lineup di AsRock

Qualche giorno fa, è stata la CEO di AMD Lisa Su a confermare che le Radeon RX 7800 e 7700 sono in arrivo, con un lancio previsto entro la fine di settembre. In effetti, pare che le due GPU siano sempre più vicine: oggi, per esempio, sono trapelate in rete le versioni custom delle due GPU del Team Rosso realizzate da un noto AIB e partner di AMD.

Come spiegano i colleghi di WCCFTech, le Radeon RX 7800 XT e 7700 XT di AsRock sono state certificate dalla Eurasian Economic Commission (EEC), il principale ente di certificazione dei prodotti hi-tech in Russia. Il listing sembra confermare che entrambe le GPU avranno architettura RDNA3, mentre la prima sarà dotata di 16 GB di VRAM e la seconda si fermerà a 12 GB.

Il listing di AsRock arriva ad un paio di giorni dalla comparsa online (per errore) della Radeon RX 7800 XT di PowerColor, anch'essa dotata di una memoria da 16 GB. Nello specifico, pare che AsRock lancerà ben 5 GPU AMD nei prossimi mesi: di queste, due dovrebbero essere delle Radeon RX 7800 XT, mentre le altre tre saranno delle Radeon RX 7700 XT. Le GPU sono le seguenti:

AMD Radeon RX 7800 XT SL 16GO (Radeon RX 7800 XT Steel Legend 16 GB)

(Radeon RX 7800 XT Steel Legend 16 GB) AMD Radeon RX 7800 XT CL 16GO (Radeon RX 7800 XT Challenger 16 GB)

AMD Radeon RX 7700 XT PG 12GO (Radeon RX 7700 XT Phantom Gaming 12 GB)

(Radeon RX 7700 XT Phantom Gaming 12 GB) AMD Radeon RX 7700 XT SL 12GO (Radeon RX 7700 XT Steel Legend 12 GB)

AMD Radeon RX 7700 XT CL 12GO (Radeon RX 7700 XT Challenger 12 GB)

In altre parole, si tratta di due schede video della lineup Steel Legend, due schede della linea Phantom Gaming e di una GPU della serie entry-level Challenger (che non a caso non riceverà una sua versione della Radeon RX 7800 XT, destinata alla fascia media e medio-alta del mercato).

Per il momento, non abbiamo altre notizie sulle cinque schede video di AsRock. Tuttavia, sappiamo che la Radeon RX 7800 XT avrà una GPU Navi 32, con 3.840 SMs divisi su 30 CU. La VRAM della scheda sarà da 16 GB e opererà su un bus di interfaccia a 256-bit ad una velocità di 18 Gbps, per un bandwidth complessivo pari a 576 GB/s. La Infinity Cache della scheda sarà pari a 64 MB.

Per quanto riguarda la Radeon RX 7700 XT, invece, i dati sono più fumosi. Secondo alcuni leaker, la scheda avrà la stessa GPU Navi 32 della "sorella maggiore", dotata però di un numero di MCD inferiore del 25% rispetto a quest'ultima. In totale, la scheda dovrebbe avere 3.072 SMs e 24 CU. Infine, la Infinity Cache della scheda dovrebbe essere pari a 48 MB, mentre la sua VRAM sarà da 12 GB.