La AMD Radeon RX 7800 XT compare online: svelati design e specifiche

Le Radeon RX 7700 e 7800 XT di AMD sono in arrivo: a confermarlo è stata la CEO stessa del Team Rosso, Lisa Su. Fortunatamente, pare che il lancio della Radeon RX 7800 XT sia persino più vicino del previsto: un AIB, infatti, ha già messo a listino la GPU di fascia media di AMD, svelandone le specifiche tecniche complete.

Il listing è stato scoperto dalla leaker All The Watts!, che lo ha riportato su X. L'AIB "disattento" è stato PowerColor, che con una pagina prodotto sul suo sito web ha anticipato di qualche settimana (o, magari, di qualche giorno) il lancio della nuova generazione di GPU di fascia media e medio-alta di AMD, svelando anzitempo la sua Red Devil AMD Radeon RX 7800 XT, di cui abbiamo anche delle immagini ufficiali.



Purtroppo, le specifiche riportate da PowerColor non sono definitive e verranno confermate (o smentite) solo al lancio della scheda. "L'interezza delle informazioni qui riportate ha solo finalità esemplificative. PowerColor si riserva il diritto di modificare o rivedere questo contenuto in ogni momento senza fornire alcun preavviso", si legge sul sito dell'azienda.

Nonostante ciò, possiamo dirci quasi sicuri del fatto che la scheda tecnica della Red Devil AMD Radeon RX 7800 XT sia ormai pressoché definitiva. La componente vanta 60 CU con architettura RDNA3, per un totale di 3.840 Stream Multiprocessors (SMs). Secondo i leak, la scheda avrà una GPU Navi 32, anche se per il momento non ci sono conferme ufficiali in tal senso.



A confronto con la Radeon RX 680 XT, i dati mostrano che la Radeon RX 7800 XT ha meno SMs: nello specifico, la GPU di nuova generazione ha il 16% di SMs in meno rispetto a quella di scorsa generazione, la quale contava un totale di 4.608 Stream Multiprocessors. Le due GPU hanno entrambe 16 GB di VRAM GDDR6: la velocità della memoria, però, aumenta da 16 Gbps a 18 Gbps, mentre il bus di memoria resta a 256 bit. Il bandwidth complessivo sale dunque da 512 GB/s a 576 GB/s.

La versione di PowerColor della Radeon RX 7800 XT ha frequenze pari a 2.210 MHz e a 2.520 MHz, rispettivamente con settaggi game e boost in modalità standard. In modalità OC, invece, la scheda arriva a 2.255 MHz e a 2.565 MHz di clock. Ovviamente, però, non è detto che tali frequenze resteranno le stesse su tutte le varianti della nuova GPU di AMD.