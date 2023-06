AMD Radeon RX 7800 XT, lancio vicino? La custom di AsRock trapela online

Dopo aver scoperto da una simulazione della AMD Radeon RX 7800 XT che la scheda di fascia medio-alta di AMD potrebbe surclassare la RTX 4070 di NVIDIA, la curiosità attorno alla GPU è alle stelle. Fortunatamente, sembra che non ci vorrà troppo perché la scheda arrivi sul mercato: la Radeon RX 7800 XT di AsRock è comparsa in rete nelle scorse ore.

Nello specifico, AsRock ha registrato due GPU AMD presso la Eurasian Economic Commission, un ente di certificazione che si occupa (tra le altre cose) dei prodotti elettronici in ingresso in Russia e nei Paesi dell'Asia Centrale. Entrambe le schede grafiche registrate hanno la nomenclatura Radeon RX 7800 XT, togliendo ogni dubbio sul tipo di schede presentate da AsRock.

Nello specifico, l'azienda ha registrato la AsRock RX 7800 XT PG 16GO e la AsRock RX 7800 XT PGW 16 GO. La dicitura PG sta per "Phantom Gaming", un sub-brand di AsRock che indica prodotti tendenzialmente di fascia alta. La "W" del secondo modello registrato, invece, dovrebbe indicare una GPU con un raffreddamento migliorato e un overclock di fabbrica rispetto alle specifiche dell'altra variante presentata alla EEC, che invece non presenta la "W" nel nome.

Invece, il numero 16 indica che le due schede grafiche avranno 16 GB di VRAM, in linea con quanto già previsto da alcuni leaker per la Radeon RX 7800 XT di AMD. Sfortunatamente, il listing della Eurasian Economic Commission non rivela nulla di più sulle due GPU, che però dovrebbero avere un prezzo compreso tra i 400 e i 700 Dollari.

Vi ricordiamo inoltre che la Radeon RX 7800 XT è in ritardo, esattamente come la "sorella minore" Radeon RX 7700 XT: non a caso, AMD ha dovuto anzitutto lanciare le due Radeon RX 7900 XT e XTX e, dopo ben sei mesi di distanza, la GPU entry-level Radeon RX 7600 senza alcuna proposta di intermezzo tra la fascia alta e quella bassa.

Secondo Tom's Hardware, è possibile che il contesto economico generale abbia imposto ad AMD una mossa simile, portando il Team Rosso ad attendere di "svuotare" i magazzini dai residui delle Radeon RX 6900, 6800 e 6700 di scorsa generazione prima di lanciare GPU competitive con la nuova architettura RDNA3.