AMD Radeon RX 7800 XT, le performance convincono? Meglio della RTX 4070

Durante la Gamescom di Colonia, AMD ha annunciato le Radeon RX 7800 XT e 7700 XT, le ultime due GPU della linea Radeon RX 7000. Mentre aspettiamo che le schede arrivino sul mercato, spuntano sul web alcuni benchmark della Radeon RX 7800 XT, che ci suggeriscono che la scheda sarà leggermente più potente del previsto.

Il leak arriva dall'insider Kopite7Kimi, che su X ha spiegato che la Radeon RX 7800 XT arriva a 19.000 Punti circa sul benchmark 3DMark Time Spy. Sfortunatamente, il leaker non ha fornito alcun benchmark o alcuno screenshot a dimostrazione della sua tesi ma, considerando che solitamente le informazioni fornite da Kopite7Kimi sono affidabili, possiamo dirci quasi sicuri del fatto che esse siano veritiere.

Un punteggio medio di circa 19.000 Punti, in ogni caso, permette alla Radeon RX 7800 XT di superare abbondantemente la GeForce RTX 4070 di NVIDIA, che si colloca nella fascia tra i 16.000 e i 20.000 Punti, nonché la Radeon RX 6800 XT dello stesso Team Rosso, i cui test variano molto a seconda della configurazione, con un punteggio medio di 17.000 Punti e uno massimo di 25.000 Punti.

Sfortunatamente, pare proprio che la GeForce RTX 4070 Ti sia inarrivabile per la GPU di fascia medio-alta del colosso di Sunnyvale, almeno in termini di risultati medi. La scheda di NVIDIA, infatti, fa registrare punteggi compresi tra i 20.000 e i 26.000 Punti: basandoci unicamente sul dato medio, dunque, la Radeon RX 7800 XT non dovrebbe poter raggiungere la scheda del Team Verde. Ovviamente, è possibile che, con un build particolarmente ottimizzata e dei driver post-lancio, anche la Radeon RX 7800 XT superi i 20.000 Punti nei benchmark.

In ogni caso, vi ricordiamo che la Radeon RX 7800 XT costa molto meno della RTX 4070 Ti. In termini tecnici, invece, la scheda del Team Verde arriva con un totale di 3.840 GPU Core, 60 RT Core e 16 GB di VRAM GDDR6, su un bus di memoria a 256-bit con un bandwidth complessivo pari a 624 GB/s. In termini di prezzo, sul mercato internazionale la Radeon RX 7800 costerà 499 Dollari, contro i 799 Dollari della RTX 4070 Ti e i 649 Dollari della Radeon RX 6800 XT al lancio.