AMD Radeon RX 7800 XT, un test ci dà un'idea delle performance: meglio della RTX 4070

Non è passato nemmeno un mese dal lancio della AMD Radeon RX 7600 sul mercato globale, ma già non si fa altro che parlare del resto della lineup di schede grafiche di nuova generazione del Team Rosso. Nello specifico, oggi possiamo dare un'occhiata alle presunte specifiche della Radeon RX 7800 XT, la GPU di fascia medio-alta dell'azienda di Sunnyvale.

In particolare, il sito web tedesco Igor's Lab ha simulato il funzionamento della Radeon RX 7800 XT utilizzando un'altra GPU del Team Rosso, la Radeon Pro W7800. Come suggerisce il nome, la Radeon Pro W7800 dovrebbe avere un'architettura molto simile a quella della Radeon RX 7800 XT, benché con il doppio di VRAM. Per questo, Igor ha svolto il suo test tenendo metà della memoria della sua scheda grafica occupata.

Vi ricordiamo infatti che la Radeon W7800 Pro fa parte della serie di GPU per workstation W7000 di AMD e vanta una GPU Navi 31 con architettura RDNA 3 da 70 Compute Units, insieme ad una VRAM complessiva da 32 GB e ad un TBP pari a 260 W. In teoria, si tratta della GPU più simile alla Radeon RX 7800 XT in commercio: quest'ultima, infatti, dovrebbe avere semplicemente una RAM dimezzata rispetto alla controparte per workstation, almeno secondo Igor's Lab.

Poiché la Radeon W7800 punta sull'efficienza e non sulle performance, il portale tedesco ha anche svolto un secondo test, questa volta basato sull'efficienza energetica della Radeon RX 7900 XT, convertita in un fattore che è stato utilizzato per correggere il risultato "crudo" del test della Radeon W7800 a VRAM dimezzata. In realtà, comunque, i due risultati sono piuttosto simili.

In generale, la RX 7800 XT sarà più potente della RX 6800 XT di scorsa generazione. Nel benchmark calcolato, inoltre, essa supera, benché di poco, anche la Radeon RX 6900 XT di scorsa generazione. Il risultato è basato sul test in-game di nove videogiochi, di cui due (Cyberpunk 2077 e Metro Exodus Enhanced Edition) con Ray-Tracing attivo. Confrontata con le GPU della concorrenza, la RX 7800 XT "simulata" di Igor supera le RTX 4070 e 3080 di NVIDIA, collocandosi alle spalle delle RTX 4070 Ti e 3080 Ti.

Ovviamente, però, il test non è dei più accurati: trattandosi di una simulazione, per esempio, esso non considera i driver della GPU, che possono migliorare o peggiorare le performance con alcuni software e videogiochi. Inoltre, non è detto che la Radeon RX 7800 XT abbia una GPU Navi 31 con 70 CU: al contrario, secondo Tom's Hardware la scheda avrà una GPU Navi 32 con 60 o 64 CU. In questo caso, la Radeon RX 7800 XT dovrebbe collocarsi più in basso della Radeon Pro W7800 "dimezzata" in termini di potenza.