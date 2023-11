AMD Radeon RX 7900 GRE, il prezzo scende appena dopo il lancio: ora è un best buy?

La Radeon RX 7900 GRE di AMD è arrivata in Europa a fine ottobre: un evento decisamente inaspettato, dal momento che la scheda grafica è sempre stata considerata come un prodotto "China-only" dal Team Rosso. Ciononostante, la Radeon RX 7900 GRE si è appena fatta molto più interessante agli occhi dei fan, con un deciso calo di prezzo.

Ebbene sì: la Radeon RX 7900 GRE scende di prezzo a soli 12 giorni dal lancio nostrano. Se il prezzo di release della GPU era di 719 Euro, al momento quest'ultima può essere trovata in vendita sul mercato europeo a poco più di 600 Euro. E per una volta sono gli italiani a gioire per primi: sul sito web di Giosa Tech, infatti, la scheda è acquistabile a 616,54 Euro, mentre il suo prezzo di listino viene fissato a 642,23 Euro.

Stando a quanto riporta WCCFTech, questo calo di prezzo potrebbe presto estendersi a tutta l'Europa e, successivamente, a ogni mercato mondiale. Anche in Cina, per esempio, la Radeon RX 7900 GRE è scesa a 4.179 Yuan, che equivalgono a 540 Euro circa. Il caso cinese, però, fa storia a sé: in Asia, infatti, la Radeon RX 7900 GRE è disponibile da tempo, dal momento che la sua release risale ai mesi estivi. Negli Stati Uniti, invece, il MSRP della scheda è stato direttamente fissato a 649 Dollari da AMD, e non sembrano ancora esserci stati dei cali di prezzo.

Il calo di prezzo potrebbe essere dovuto a tanti fattori. Quello che subito salta alla mente è un lancio della GPU poco entusiasmante in termini di vendite, anche se è improbabile che AMD si sia mossa per un suo taglio di prezzo dopo meno di due settimane dalla release. Forse, invece, il Team Rosso si è accorto che il prezzo europeo della scheda era troppo alto a confronto con quelli cinese (specie dopo gli sconti) e con quello americano. L'altra possibilità è che l'imminente lancio delle RTX 40 SUPER di NVIDIA abbia convinto il Team Rosso a ridurre i prezzi per essere più competitivo nella fascia media e medio-alta.

Ad un prezzo di circa 600 Euro, d'altro canto, la Radeon RX 7900 GRE diventa piuttosto interessante per i videogiocatori, dal momento che costa poco più di una Radeon RX 7800 (che si aggira tra i 550 e i 600 Euro in rete) ma garantisce un numero più elevato di Core grazie alla sua GPU Navi 31. Al contempo, la scheda si colloca su una fascia di prezzo inferiore alla RTX 4070 di NVIDIA, che nelle versioni custom viene venduta tra i 650 e i 680 Euro.