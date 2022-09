AMD Radeon RX 7900 XT avrà 24 GB di VRAM e TDP da 450 W: trapela la board

Mentre AMD stuzzica i fan delle GPU Radeon con una serie di criptici tweet sulle sue nuove schede video, in rete emerge un interessante leak che ci mostra l'intero design della board della Radeon RX 7900 XT, la scheda grafica top di gamma della serie Radeon RX 7000 in uscita entro fine anno.

A riportare l'indiscrezione è il portale Igor's Lab, solitamente considerato piuttosto affidabile nel mondo dell'hardware per PC. Il leak conferma che la Radeon RX 7900 XT avrà una GPU Navi 31, a sua volta basata sull'architettura RDNA3 (giusto ieri, NVIDIA ha confermato l'architettura Ada Lovelace per le sue GPU di nuova generazione).

La scheda grafica avrà una VRAM GDDR6 da 24 GB con bus a 384 bit, ovvero delle specifiche quasi identiche alla RTX 4090 di NVIDIA, che però utilizza una memoria GDDR6X. La GPU della Radeon RX 7900 XT, inoltre, dovrebbe essere composta da un GCD, o Graphics Chiplet Die, e da sei MCD, o Memory Chiplet Die, interconnessi tra loro con la tecnologia AMD Infinity Fabric. Inoltre, il GCD delle GPU Navi 3X sarà molto più complesso di quello delle GPU Navi di serie 20, garantendo delle performance nettamente migliori.

In termini di consumi, la scheda dovrebbe avere tre connettori ausiliari PCIe da 8 pin, i quali dovrebbe garantire una potenza di 450 W, più eventualmente altri 75 W dallo slot PCIe. Inoltre, la scheda video dovrebbe avere 21 VRM, o Voltage Regulator Modules, mentre la versione reference della scheda, che trovate riportata nella schematica in calce a questa notizia, non dovrebbe essere troppo dissimile dalla Radeon RX 6900 XT.

Infine, per quanto riguarda gli output della GPU, pare che AMD intenda installare tre porte DisplayPort e un connettore HDMI sulla sua scheda video top di gamma, che invece non dovrebbe avere spazio per una porta USB-C. Non è comunque chiaro se la componente supporterà il DisplayPort 2.0 e l'HDMI 2.1.