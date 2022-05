AMD Radeon RX 7900 XT: spunta il nome in codice della GPU, è un bizzarro piatto giapponese

Emergono nuove notizie sulle schede video AMD Radeon RX 7000: se pochi giorni fa abbiamo scoperto che la Radeon RX 7900 XT supporterà l'interfaccia PCIe 5.0, oggi arriva dalla stessa fonte la conferma che la GPU Navi 31, quella integrata sulla scheda video RDNA3 top di gamma di AMD, avrà il bizzarro codename "Plum Bonito".

Stando a quanto riporta il leaker Kepler_L2, lo stesso del leak sull'interfaccia PCIe 5.0 e di un precedente rumor secondo cui la RX 7900 XT arriverà a 100 TFLOPs di potenza, la GPU Navi 31 della Radeon RX 7900 XT ha nome in codice "Plum Bonito" tra gli ingegneri di AMD.

Se vi state chiedendo cosa significhi "Plum Bonito" e quali indizi possa darci sulla scheda grafica AMD top di gamma in uscita dopo l'estate, purtroppo non abbiamo buone notizie per voi. Con ogni probabilità, "Plum Bonito" si riferisce ad un piatto tradizionale giapponese, l'umeboshi, e più nello specifico ad una sua variante nota come umehachin.

Nello specifico, l'umehachin è un piatto a base di prugne acide e scaglie di bonito essiccato. Il bonito, è un pesce azzurro, non dissimile dall'aringa o dall'acciuga, che viene fatto essiccare e grattugiato a scaglie, note come katsuobushi. Insomma, pare che il nome in codice della nuova scheda video AMD sia più che altro un particolare riferimento culinario, privo però di indizi utili dal punto di vista informatico.

Fortunatamente, i dettagli rilasciati da Kepler_L2 non finiscono qui: il leaker, infatti, ha confermato l'esistenza della misteriosa GPU "Gemini", che potrebbe essere la variante dual-GPU della scheda video con chip Navi 31, ovvero la RX 7900 XT. Si tratterebbe di una scheda pensata probabilmente per l'editing video e per le workstation, dunque poco funzionale al gaming.

Infine, Kepler afferma di aver scoperto la prima scheda video della famiglia GFX1200, ovvero la prima scheda con una GPU Navi 41, in arrivo nel 2023 inoltrato. Stando a quanto riporta VideoCardZ, sappiamo che la GPU Navi 41 è in lavorazione fin dal 2020, perciò possiamo aspettarci di saperne di più poco dopo il lancio ufficiale delle schede grafiche con GPU Navi 31, verso la fine di quest'anno.