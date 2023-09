AMD Radeon RX 7900 XTX, AsRock fa crollare il prezzo: costa come la RTX 4070 Ti!

Se avete letto la nostra recensione della AMD Radeon RX 7900 XTX, saprete certamente che la scheda video top di gamma del Team Rosso se la gioca ad armi pari con la RTX 4080 di NVIDIA in termini di prestazioni. Negli ultimi giorni, però, il prezzo della Radeon RX 7900 XTX si è abbassato di molto, scendendo al di sotto di alcune RTX 4070.

Stando a quanto riportano i colleghi di VideoCardZ, il prezzo europeo della AMD Radeon RX 7900 XTX è recentemente sceso a soli 949 Euro presso alcuni rivenditori specializzati. In particolare, la GPU che raggiunge tale prezzo è quella realizzata da AsRock, un AIB entrato solo di recente nel mercato delle schede video e che si è già distinto per una politica dei prezzi estremamente aggressiva.

In effetti, il calo di prezzo della scheda top di gamma di AMD la rende una scelta ancora più appetibile di quanto non lo fosse negli scorsi mesi, dal momento che, ad oggi, la Radeon RX 7900 XTX costa come una RTX 4070 Ti di NVIDIA, il cui prezzo oscilla tra gli 850 e i 1.100 Euro sul mercato europeo, a seconda della soluzione prescelta dall'utente. Analogamente, anche il prezzo della RX 7900 XTX varia di molto: dai 949 Euro della proposta di AsRock, infatti, si sale fino a quasi 1.450 Euro.

Al momento, i siti web che offrono la Radeon RX 7900 XTX a 949 Euro sono tutti esteri: stiamo infatti parlando di ProShop in Norvegia e di MindFactory in Germania. In Italia, invece, la stessa scheda (la AsRock Radeon RX 7900 XTX Phantom Gaming 24 GB OC) viene venduta a 1.190,88 Euro su Amazon: il prezzo, però, potrebbe abbassarsi nelle prossime ore.

Come dicevamo, ad un prezzo di 949 Euro e con delle performance paragonabili a quelle di una NVIDIA GeForce RTX 4080, la Radeon RX 7900 XTX di AsRock è un affare: il costo della scheda è infatti inferiore a quello medio di una NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti e risulta persino inferiore di 100 Euro rispetto al MSRP della AMD Radeon RX 7900 XT, pari a 1.049 Euro. Il MSRP di lancio della Radeon RX 7900 XTX era invece di 1.149 Euro, perciò il suo prezzo sembra essere stato ridotto da AsRock di 200 Euro.