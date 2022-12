AMD Radeon RX 7900 XTX, benchmark deludenti: peggio della RX 6900 XT, colpa dei driver?

Non solo i prezzi della AMD Radeon 7900 XTX potrebbero essere più alti del previsto, ma ora pare che anche le performance della scheda grafica top di gamma del Team Rosso potrebbero deludere le aspettative. Un nuovo benchmark, infatti, suggerisce che la Radeon RX 7900 XTX sia meno potente della RX 6900 XT.

A riportare i benchmark in OpenCL e Vulkan della nuova scheda grafica flagship di AMD è il portale WCCFTech: i dati mostrano che la GPU ha delle prestazione inferiori alla RX 6900 XT, la top di gamma di AMD con architettura RDNA 2, rilasciata due anni fa. Ovviamente, è praticamente impossibile che la GPU con architettura RDNA 3 sia addirittura meno performante di quella che l'ha preceduta: con ogni probabilità, il test della scheda è semplicemente stato effettuato con dei driver poco ottimizzati.

Partendo dal benchmark OpenCL, la Radeon RX 7900 XTX, testata in una build con una CPU AMD Ryzen 9 7950X e con 32 GB di RAM, arriva a 150.372 punti: si tratta di un punteggio veramente basso, dal momento che la RX 6900 XT di scorsa generazione supera i 170.000 punti, mentre anche la RTX 3090 raggiunge senza problemi i 200.000 punti.

In Vulkan, il risultato è ancora peggiore: la Radeon RX 7900 XTX non supera i 100.000 punti, fermandosi a quota 91.652. Si tratta di un punteggio del 20% inferiore alla RX 6900 XT, che registra invece un totale che supera i 110.000 punti. In questo caso, inoltre, notiamo che la scheda di nuova generazione non raggiunge nemmeno il clock massimo ufficiale di 2,5 GHz, fermandosi ad una frequenza di 2.270 MHz.

Insomma, i benchmark non sono indicativi della reale potenza della RX 7900 XTX, questo è certo: semmai, però, essi ci indicano che AMD deve ancora lavorare molto al supporto software della scheda, nonostante il suo lancio sul mercato si stia ormai avvicinando rapidamente. In teoria, comunque, la Radeon RX 7900 XTX dovrebbe superare la top di gamma di scorsa generazione, la RX 6900 XT, del 60-70%, in termini di punteggio sui principali benchmark.