AMD Radeon RX 7900 XTX: performance su del 900%... ma non nel gaming, purtroppo

Se avete letto la nostra recensione della AMD Radeon RX 7900 XTX, saprete certamente che la scheda grafica si colloca, a livello di prestazioni nel gaming, più o meno in pari con una NVIDIA GeForce RTX 4080. E se vi dicessimo che le performance della Radeon RX 7900 XTX sono aumentate del 900%?

Sfortunatamente, non stiamo parlando di performance nel gaming: la vostra RX 7900 XTX continuerà a girare al pari di una RTX 4080, insomma. Tuttavia, se utilizzate dei programmi basati sull'IA generativa, come Stable Diffusion, potreste scoprire che la scheda top di gamma del Team Rosso ha fatto un netto salto avanti in termini di prestazioni e di velocità in questi applicativi.

Infatti, AMD ha ottimizzato software e driver delle sue GPU per ottenere dei grandi miglioramenti negli applicativi basati sull'IA generativa, esattamente come già fatto da Intel nelle scorse settimane e da NVIDIA diversi mesi fa, prima di tutta la concorrenza (d'altro canto, se NVIDIA è la regina dell'IA un motivo pur ci sarà).

In particolare, implementando i pathway basati su DirectML e Microsoft Olive al posto di quelli basati su PyTorch, la AMD Radeon RX 7900 XTX passa da 1,87 iterazioni al secondo a 18,59 iterazioni al secondo su Stable Diffusione, il software di IA generativa non-testuale più utilizzato al mondo. Si tratta dunque di un incremento netto del 900% circa, che non solo mette la top di gamma del Team Rosso in linea con la RTX 4080 di NVIDIA, ma che addirittura permette alla RX 7900 XTX di superare la diretta concorrente, puntando dritta dritta alla RTX 4080 Ti.

Per ottenere il miglioramento descritto dal colosso di Sunnyvale, comunque, dovrete sicuramente dare un'occhiata all'apposita guida di AMD per l'ottimizzazione di Stable Diffusioni webUI sulle GPU del Team Rosso: per arrivare ad un incremento prestazionale del 900%, infatti, gli step da eseguire sono diversi e non tutti sono propriamente user-friendly.