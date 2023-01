AMD Radeon RX 7900 XTX, spiegato il surriscaldamento: colpa della camera di vapore

Giusto un paio di giorni prima di Natale, AMD ha confermato i problemi di thermal throttling per le GPU Radeon RX 7900 XTX, affermando anche che avrebbe indagato il problema. Pare però che AMD sia stata battuta sul tempo da un fan, che sembra aver scoperto la causa del surriscaldamento della GPU top di gamma dell'azienda.

Un video pubblicato dal canale YouTube di Der Bauer, pseudonimo del noto overclocker tedesco Roman Hartung, afferma infatti che il surriscaldamento della Radeon RX 7900 XTX (e il conseguente thermal throttling della scheda) sarebbero causati da una camera di vapore difettosa. Sfortunatamente, l'esperto ha spiegato che, al momento, non sembra esserci alcun modo per risolvere il problema lato utenza.

Hartung ha infatti acquistato quattro versioni stock della scheda di fascia alta di AMD e le ha testate separatamente, scoprendo che l'orientamento orizzontale della GPU può essere di aiuto nel migliorare le sue temperature, anche se l'overheating dopo qualche minuto sembra essere inevitabile.

In ogni caso, l'overclocker ha spiegato di essere pressoché sicuro che la camera di vapore della Radeon RX 7900 XTX abbia un problema, ma anche che, al contempo, quest'ultimo sia difficile da identificare: nello specifico, esso potrebbe essere legato al design della componente, oppure ai materiali scelti da AMD per realizzarla.



Sembra comunque che il liquido interno alla camera abbia problemi di circolazione dopo la prima condensazione, che potrebbero anche essere motivati da una pressione non adeguata o da una scarsità di liquido stesso (che spiegherebbero anche perché la GPU funziona meglio in orizzontale, con temperature nettamente inferiori rispetto all'orientamento verticale).

Le rivelazioni di Der Bauer potrebbero risultare estremamente utili agli ingegneri di AMD, che chiaramente dovranno andare a fondo della questione prima di rilasciare ulteriori dichiarazioni. In ogni caso, AMD non ha parlato di fix temporanei al problema, ma ha spiegato che solo alcune RX 7900 XTX sono affette dal malfunzionamento. A questo punto, non è così improbabile che le schede difettose vengano ritirate dal mercato e sostituite dalla casa madre.