AMD Radeon RX 7900M da record su laptop: supera persino la RTX 4090 Mobile!

Gli ultimi benchmark della AMD Radeon RX 7900M per laptop ci hanno svelato che la grafica integrata di fascia alta del Team Rosso supera addirittura la RTX 4080 Mobile di NVIDIA. Ora, però, un nuovo test spiega che la Radeon RX 7900M batte persino la RTX 4090 Laptop del colosso di Santa Clara in alcune condizioni.

A riportare il benchmark sono i colleghi di BenchLeaks, che ci spiegano che nei test con API Vulkan su GeekBench 6 la Radeon RX 7900M supera la RTX 4090 di NVIDIA, mentre negli altri benchmark la grafica integrata del Team Rosso raggiunge dei risultati comunque ottimi, pur senza sorpassare la GPU della compagnia rivale. Si tratta di dati veramente incredibili, che testimoniano che la RX 7900M sarà una iGPU destinata solo ai laptop di gaming di fascia altissima.

D'altro canto, la Radeon RX 7900M è la prima iGPU "Premium" di AMD, ovvero la prima grafica integrata del Team Rosso specificamente pensata per la fascia alta. Quest'ultima utilizza la GPU Navi 31 (la stessa che troviamo sotto la scocca delle AMD Radeon RX 7900 XT e XTX) in versione cut-down con un totale di 72 CU (contro le 96 delle controparti desktop) e con una frequenza di clock fino a 1.825 MHz (contro i 2.500 MHz delle GPU per computer fissi). Inoltre, la scheda presenta quattro Memory Cache Dies (MCD), contro i 6 delle RX 7900 XT e XTX.

In teoria, la Radeon RX 7900M arriva ad una potenza record di 38,5 TFLOPs, poco meno della NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop di NVIDIA, le cui performance toccano i 39,7 TFLOPs. La scheda del Team Rosso, però, si colloca anche ben al di sopra della RTX 4080 Laptop, le cui prestazioni si fermano a 33,8 TFLOPs. Al di là dei numeri teorici, un benchmark su Geekbench 6 mostra che la Radeon RX 7900M arriva a 171.430 Punti in Vulkan e a 144.611 Punti in OpenCL.

In percentuale, la Radeon RX 7900M supera il dato medio della RTX 4090 Laptop del 9% in Vulkan, mentre resta indietro del 25% rispetto a quest'ultima in OpenCL: ciò significa dunque che la grafica di AMD è ottimizzata per le API Vulkan, mentre quella di NVIDIA utilizza dei driver pensati per le API OpenCL. In ogni caso, si tratta di un risultato di tutto rispetto per la GPU del Team Rosso.

Inoltre, il dato potrebbe migliorare ulteriormente su altri laptop da gaming. Quello testato - un portatile targato Alienware - montava infatti una versione della Radeon RX 7900M con clock leggermente inferiore rispetto alle frequenze massime riportate da AMD, evidenziando che il sub-brand di Dell potrebbe aver deciso di ridurre la frequenza della GPU per problemi legati ai suoi consumi o alle sue temperature.